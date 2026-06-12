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12 июня 2026, 10:52 Читати українською

Индия ограничила продажу горючего на заправках: не более 200 литров дизеля в день

Индия ввела ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях. Теперь коммерческим потребителям запрещено покупать топливо в розничных сетях, а суточный лимит дизеля на одного клиента или транспортное средство составляет 200 литров. Об этом сообщает агентство Reuters .

Индия ввела ограничения на продажу бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях.

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Почему возникла проблема

Причина топливного кризиса состоит в ценовой разнице между розничным и оптовым рынком. На заправках Дели дизель стоит 95,2 рупий за литр, тогда как для оптовых покупателей цена составляет 134,5 рупии. Госкомпании сознательно удерживали розничные цены замороженными, чтобы оградить обычных потребителей от последствий ближневосточного кризиса. Транспортные компании и промышленные предприятия заметили это и массово переключились на розничные заправки.

Это привело к большим очередям и дефициту горючего в регионах страны. Госкомпании сейчас получают убытки около $104 млн. в сутки, чтобы удержать розничные цены стабильными. Такой темп не может продолжаться до бесконечности.

Что предусматривает правительственный указ

Министерство нефти и газа Индии 11 июня выпустило срочный приказ.

Его ключевые положения:

  • суточный лимит дизеля составляет 200 литров на одного клиента или одно транспортное средство
  • коммерческим потребителям запрещено покупать любое топливо в розничных сетях
  • перепродажа приобретенного горючего строго запрещена
  • власти индийских штатов обязаны бороться со спекуляцией и несанкционированным перераспределением топлива
  • ограничения действуют 90 дней или до отдельного указа

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Что происходит с энергетикой Индии

Индия критически зависит от импорта нефти: 85% всего потребления страна закупает за границей, и почти половина этих поставок поставляется через Ормузский пролив. После начала американо-израильской военной кампании против Ирана в конце февраля и фактической блокировки Ормуза глобальные цены резко возросли.

Правительство реагировало последовательно: сначала снизило акцизы на бензин и дизель, сократив их на 10 рупий за литр, чтобы защитить потребителей, а теперь прибегло к ограничениям продаж.

Индия имеет запасы топлива примерно на 60 дней и запасы LPG на 45 дней. Официально правительство настаивает: дефицита нет, ситуация под контролем. Но губернатор Резервного банка Индии Санджай Малхотра уже предупредил, что если цены на нефть будут оставаться высокими, это отразится на стоимости логистики, продуктов питания и авиабилетов.

Дилемма, с которой столкнулось правительство, классическая: если удерживать цены замороженными, госкомпании разрушатся. Если поднять — транспортные и логистические расходы вырастут почти мгновенно, потянув цены на продукты и промышленные товары. Ограничение продаж — это лишь попытка выиграть время, не прибегая ни к одному из этих сценариев.

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Источник: Минфин
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