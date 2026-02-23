Украинцы активно инвестируют в золото: Нацбанк обнародовал новую статистику рынка драгоценных металлов

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 февраля 2026, 15:51 Читати українською

Украинцы активно инвестируют в золото: Нацбанк обнародовал новую статистику рынка драгоценных металлов

Национальный банк Украины расширил перечень открытых данных о валютном рынке, добавив подробную информацию об операциях с банковскими металлами. Отныне общественность и аналитики могут отслеживать объемы покупки золота, серебра и других металлов без физической поставки, а также статистику физических операций населения с этими активами. Новые данные уже выявили интересный тренд: клиенты банков активно скупают золото на миллионы долларов, тогда как обратная продажа остается на мизерном уровне. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины расширил перечень открытых данных о валютном рынке, добавив подробную информацию об операциях с банковскими металлами.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Золотой бум: как украинцы покупают металлы

Статистика свидетельствует о гигантском разрыве между тем, сколько металла банки продают, и тем, сколько выкупают обратно. Показательно, что в течение всего исследуемого периода финансовые учреждения продавали клиентам исключительно золото — ни одной операции с серебром, платиной или палладием зафиксировано не было.

Настоящий всплеск интереса к золоту пришелся на конец прошлого года. Абсолютный рекорд зафиксирован в декабре 2025 года, когда банки реализовали 3536,5 тройских унций золота на сумму более 15 млн долларов (15 005,58 тыс. USD). Еще один значительный период активности наблюдался в сентябре, когда клиенты приобрели 2572 унции.

Высокий спрос сохраняется и в начале текущего года. Только за январь 2026 года объем проданного золота составил 2411,25 тройских унций, что обошлось инвесторам в более чем 11,4 млн долларов (11 427,86 тыс. USD). В то же время рынок переживал и периоды полного «штиля»: с января по март, а также с мая по август 2025 года банки вообще не продали ни одной унции драгоценных металлов.

Обратный выкуп: серебряная аномалия и минимальная активность

Обратная тенденция выглядит совсем иначе. Банки выкупают у населения и бизнеса крайне незначительные объемы металлов, и здесь также доминирует золото. Например, в январе 2026 года клиенты принесли в банки всего 75 тройских унций золота на сумму 370,24 тыс. долларов США (по сравнению с более чем 2400 унциями, которые были куплены ими же за тот же месяц).

В течение 2025 года показатели выкупа часто сводились почти к нулю. В мае таких операций не было вообще, а в январе, феврале, марте, июле и августе объемы едва дотягивали до символической 1 унции в месяц.

Единственным нетипичным месяцем стал октябрь 2025 года. Это было время своеобразной «серебряной аномалии», когда клиенты впервые и в последний раз за отчетный период массово понесли в банки серебро. Тогда финучреждения выкупили 1929,04 тройской унции этого металла на сумму 94,91 тыс. USD, а также скромные 12,15 унции золота (на 47,87 тыс. USD). По физической массе это стало самым большим показателем сдачи металлов клиентами.

Весь рынок инвестиций Украины — в одном каталоге. Сравнивайте и выбирайте проекты на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
parseval
parseval
23 февраля 2026, 16:38
#
Щось мені підказує шо ці клієнти банків це не зовсім пересічні українці, а люди які мають прямі контакти з менеджментом банків. І до речі яких саме банків???
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами