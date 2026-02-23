Украинцы активно инвестируют в золото: Нацбанк обнародовал новую статистику рынка драгоценных металлов

Национальный банк Украины расширил перечень открытых данных о валютном рынке, добавив подробную информацию об операциях с банковскими металлами. Отныне общественность и аналитики могут отслеживать объемы покупки золота, серебра и других металлов без физической поставки, а также статистику физических операций населения с этими активами. Новые данные уже выявили интересный тренд: клиенты банков активно скупают золото на миллионы долларов , тогда как обратная продажа остается на мизерном уровне. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Золотой бум: как украинцы покупают металлы

Статистика свидетельствует о гигантском разрыве между тем, сколько металла банки продают, и тем, сколько выкупают обратно. Показательно, что в течение всего исследуемого периода финансовые учреждения продавали клиентам исключительно золото — ни одной операции с серебром, платиной или палладием зафиксировано не было.

Настоящий всплеск интереса к золоту пришелся на конец прошлого года. Абсолютный рекорд зафиксирован в декабре 2025 года, когда банки реализовали 3536,5 тройских унций золота на сумму более 15 млн долларов (15 005,58 тыс. USD). Еще один значительный период активности наблюдался в сентябре, когда клиенты приобрели 2572 унции.

Высокий спрос сохраняется и в начале текущего года. Только за январь 2026 года объем проданного золота составил 2411,25 тройских унций, что обошлось инвесторам в более чем 11,4 млн долларов (11 427,86 тыс. USD). В то же время рынок переживал и периоды полного «штиля»: с января по март, а также с мая по август 2025 года банки вообще не продали ни одной унции драгоценных металлов.

Обратный выкуп: серебряная аномалия и минимальная активность

Обратная тенденция выглядит совсем иначе. Банки выкупают у населения и бизнеса крайне незначительные объемы металлов, и здесь также доминирует золото. Например, в январе 2026 года клиенты принесли в банки всего 75 тройских унций золота на сумму 370,24 тыс. долларов США (по сравнению с более чем 2400 унциями, которые были куплены ими же за тот же месяц).

В течение 2025 года показатели выкупа часто сводились почти к нулю. В мае таких операций не было вообще, а в январе, феврале, марте, июле и августе объемы едва дотягивали до символической 1 унции в месяц.

Единственным нетипичным месяцем стал октябрь 2025 года. Это было время своеобразной «серебряной аномалии», когда клиенты впервые и в последний раз за отчетный период массово понесли в банки серебро. Тогда финучреждения выкупили 1929,04 тройской унции этого металла на сумму 94,91 тыс. USD, а также скромные 12,15 унции золота (на 47,87 тыс. USD). По физической массе это стало самым большим показателем сдачи металлов клиентами.