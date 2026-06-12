Банк Японии поднимет учетную ставку до максимума за 31 год

На следующей неделе Банк Японии планирует повысить учетную ставку с 0,75% до 1% уровня, которого не было с 1995 года. Заседание завершится 16 июня. Об этом сообщает сайт Japan Forward

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Регулятор сосредоточился на растущих инфляционных рисках. Их подпитывают сразу несколько факторов: энергетический шок из-за ближневосточной войны, рост импортных расходов из-за слабой иены и напряженного рынка труда.

Это повышение станет первым с декабря и означает изменение подхода: от осторожного демонтажа ультрамягких стимулов предыдущей эпохи до традиционной роли центробанка — борьбы с инфляцией. Банк Японии двигается в одном направлении с другими регуляторами: в четверг Европейский центральный банк также повысил ставку на 25 базисных пунктов .

По прогнозам японских экономистов, после июньского повышения до 1% следующий шаг произойдет в четвертом квартале: учетная ставка составит 1,25%.

Рынки будут внимательно следить за сигналами регулятора относительно темпов дальнейшего повышения, ведь чрезмерная осторожность в риторике ослабит иену и увеличит инфляцию еще больше. Напротив, слишком жесткая позиция может испугать рынки в условиях и без того высокой неопределенности из-за ближневосточного конфликта.

Иена уже торгуется около 160 иен за доллар — уровень, традиционно рассматриваемый как сигнал для валютных интервенций. Повышение ставки до 1% приближает ее к нижнему пределу нейтрального диапазона 1,1−2,5%, что само по себе является поводом для предосторожности в дальнейших шагах.

Читайте на также: Конец эпохи «дешевых денег»: ставку по льготным кредитам «5−7−9%» могут поднять до 15%