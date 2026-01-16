Главные финансовые новости за неделю, 12−16 января.
Главное за неделю: доллар и евро достигли рекордов, ВВП в прошлом году вырос на 2,2%, золото на максимуме
На понедельник, 19 января, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,41 грн. Таким образом, американская валюта обновила исторический максимум: предыдущий рекорд был зафиксирован 16 января на отметке 43,39 грн.
Официальный курс евро достиг исторического рекорда
Курс евро на вторник, 13 января, был установлен на отметке — 50,5264 грн, что является новым рекордом.
Рост ВВП Украины в 2025 году составил 2,2% — Минэкономики
В 2025 году украинская экономика продолжила восстановление, хотя и умеренными темпами. По предварительным подсчетам, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 2,2%. Этот результат соответствует прогнозам правительства, несмотря на постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры, логистические блокады и высокие риски безопасности.
Новая программа МВФ для Украины: февраль как ориентир и условия «prior actions»
Совет директоров Международного валютного фонда может утвердить новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины уже в феврале 2026 года. Однако точная дата заседания зависит от скорости выполнения официальным Киевом ряда предварительных условий (prior actions).
90 миллиардов евро для Украины: Еврокомиссия представила план поддержки на 2026−2027 годы
Европейская комиссия обнародовала проект регламента о новом масштабном пакете помощи — Ukraine Support Loan. Общая сумма кредита составляет 90 млрд евро, а условия его предоставления являются уникальными. Украина будет возвращать эти средства только в случае получения репараций от России, а проценты за пользование деньгами будет покрывать сам Евросоюз.
НБУ вводит «заемный лимит» и смягчает валютные ограничения: что изменится для бизнеса с 14 января
Национальный банк с 14 января 2026 года вводит очередной этап валютной либерализации. Главная цель изменений — предоставить бизнесу больше гибкости в управлении иностранными кредитами, поддержать украинских производителей и стимулировать приток нового капитала в страну.
В Украине заблокировали Polymarket
В Украине официально заблокировали сайт платформы прогнозов Polymarket. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК) еще 10 декабря 2025 года на основании постановления № 695.
Золото пробило исторический потолок в $4600, серебро и платина также растут
В понедельник цена на золото впервые в истории пересекла психологическую отметку в 4 600 долларов за тройскую унцию. Параллельно серебро установило новый исторический рекорд стоимости. Инвесторы массово скупают драгоценные металлы, ища «тихую гавань» на фоне беспрецедентного политического давления на Федеральную резервную систему США и обострения геополитических конфликтов на Ближнем Востоке.
