Главное за неделю: доллар и евро достигли рекордов, ВВП в прошлом году вырос на 2,2%, золото на максимуме

Совет директоров Международного валютного фонда может утвердить новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины уже в феврале 2026 года. Однако точная дата заседания зависит от скорости выполнения официальным Киевом ряда предварительных условий (prior actions).

90 миллиардов евро для Украины: Еврокомиссия представила план поддержки на 2026−2027 годы

Европейская комиссия обнародовала проект регламента о новом масштабном пакете помощи — Ukraine Support Loan. Общая сумма кредита составляет 90 млрд евро, а условия его предоставления являются уникальными. Украина будет возвращать эти средства только в случае получения репараций от России, а проценты за пользование деньгами будет покрывать сам Евросоюз.

НБУ вводит «заемный лимит» и смягчает валютные ограничения: что изменится для бизнеса с 14 января