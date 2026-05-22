Цены на нефть растут из-за сомнений в прорыве в переговорах США и Ирана

В пятницу, 22 мая, цены на нефть выросли, поскольку инвесторы сомневаются в перспективах прорыва в мирных переговорах между США и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

По состоянию на 09:58 фьючерсы на нефть марки Brent выросли на $2,46 (2,4%) до $105,04 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на $1,82 (1,9%) до $98,17.

За неделю цена на нефть Brent снизилась более чем на 4%, а на нефть WTI — более чем на 7%, при этом цены резко колебались из-за изменения ожиданий мирного соглашения.

Высокопоставленный иранский источник сообщил Reuters, что разногласия в отношениях с США сократились, а государственный секретарь США Марко Рубио рассказал о «некоторых хороших признаках» в переговорах. Но страны все еще разделяются в мыслях по поводу запасов урана Тегерана и контроля над Ормузским проливом.

«Цены на нефть будут снижаться только тогда, когда фундаментальные показатели рынка нефти существенно улучшатся, что, похоже, продлится до 2027 года», — сказал Дэвид Оксли, главный экономист сырьевых товаров Capital Economics.

Через шесть недель после вступления в силу неустойчивого прекращения огня усилия по прекращению войны показали незначительный прогресс, тогда как повышенные цены на нефть усилили беспокойство по поводу инфляции и перспектив мировой экономики.

Прогноз

«Цена на нефть WTI, вероятно, останется в диапазоне $90−110 на следующей неделе, как это было преимущественно с конца марта», — сказал Сатору Йошида, аналитик Rakuten Securities.

Подразделение Fitch Solutions — BMI — повысило прогноз средней цены на нефть Brent в 2026 году с $81,5 до $90 за баррель. Причиной стали дефицит предложения, время, необходимое для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры Ближнего Востока, а также ожидаемый период нормализации рынка после завершения конфликта, который может занять от шести до восьми недель.

До войны через Ормузский пролив проходило около 20% мировых поставок энергоносителей. В настоящее время рынок потерял 14 млн баррелей нефти в сутки — это примерно 14% глобального предложения, включая экспорт из Саудовской Аравии, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта.

Полноценное восстановление нефтяных потоков через Ормузский пролив не произойдет раньше первого или второго квартала 2027 года, даже если война завершится уже сейчас, заявил глава государственной нефтяной компании ОАЭ ADNOC.

Тем временем семь ведущих стран-участниц OPEC+, вероятно, согласуют умеренное увеличение добычи нефти в июле на встрече 7 июня, сообщили четыре источника.