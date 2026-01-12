Золото пробило исторический потолок в $4600, серебро и платина также растут

В понедельник цена на золото впервые в истории пересекла психологическую отметку в 4 600 долларов за тройскую унцию. Параллельно серебро установило новый исторический рекорд стоимости. Инвесторы массово скупают драгоценные металлы, ища «тихую гавань» на фоне беспрецедентного политического давления на Федеральную резервную систему США и обострения геополитических конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters 12 января.

Рекордные скачки цен

Рынки драгоценных металлов демонстрируют аномальный рост. По состоянию на утро понедельника ситуация выглядела так:

Золото: спотовая цена подскочила на 1,7% до $4 584,74 за унцию, хотя в ходе торгов достигала пикового значения $4 600,33. Фьючерсы на февраль прибавили 2,1%, закрепившись на уровне $4 595,30.

Серебро: металл показал еще более стремительную динамику, вырос на 5,1% до $84,06 за унцию. Ранее днем цена достигла абсолютного исторического максимума — $84,60.

Платина и палладий: платина подорожала на 3,3% (до $2 348,74), а палладий прибавил в цене 2,7% (до $1 864,19).

Фактор Пауэлла и слабый доллар

Главным драйвером паники стала новость об уголовном расследовании в отношении председателя ФРС Джерома Пауэлла. Банкир назвал это «поводом» со стороны администрации Дональда Трампа, чтобы заставить регулятора снизить учетные ставки. Это заявление мгновенно обрушило курс доллара и фьючерсы на американские акции, что, по словам аналитиков, стало «зеленым светом» для золота.

Геополитический хаос: Иран, Венесуэла, Гренландия

На настроения инвесторов также давит агрессивная внешняя политика Белого дома. Дональд Трамп, который уже добился отстранения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и обсуждает возможность аннексии или покупки Гренландии, теперь угрожает ударами по Ирану.

В Иране продолжаются массовые протесты, жертвами которых, по данным правозащитников, стали уже более 500 человек. Тегеран предупредил, что будет атаковать американские военные базы, если Трамп вмешается в конфликт на стороне протестующих.

Прогнозы меняются

На фоне этих событий инвестбанк Goldman Sachs пересмотрел свои прогнозы. Теперь банкиры ожидают, что ФРС снизит ставки позже, чем планировалось — в июне и сентябре 2026 года (ранее ожидали в марте). Обычно высокие ставки плохи для золота (которое не приносит процентов), но страх перед войной и нестабильностью перевешивает этот фактор.

Стратег ANZ Сони Кумари прогнозирует дальнейший рост серебра до $90 за унцию, указывая на неопределенность политики и возможные ограничения со стороны Китая.