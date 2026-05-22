22 мая 2026, 10:04 Читати українською

Италия выделяет дополнительные 10 миллионов евро на восстановление украинской энергетики

Италия расширяет финансовую помощь для восстановления находящейся под постоянными ударами украинской критической инфраструктуры. Посол Италии в Украине Карло Формоза и директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковский официально подписали соглашение о предоставлении дополнительного грантового взноса в размере 10 миллионов евро. Об этом сообщает министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, ранее Италия уже направила в Фонд поддержки энергетики 13 млн евро.

Во время двусторонней встречи Шмыгаль выразил благодарность европейским партнерам, отметив, что эта помощь является прямым вкладом в устойчивость украинской энергосистемы и обеспечение безопасности миллионов граждан.

В продолжение межправительственного диалога, начавшегося в Берлине, стороны также обсудили укрепление украинской энергетики и дальнейшую интеграцию в энергетическое пространство ЕС.

Отдельное внимание было уделено механизмам привлечения дополнительных вкладов в Фонд поддержки энергетики как инструмента усиления энергетической устойчивости Украины.

«Также остановились на возможностях для международного бизнеса инвестировать в украинскую энергетику. Запуск обновленных аукционов на строительство нового поколения в Украине является важным сигналом для рынка, можем шире привлекать международных инвесторов к развитию новых мощностей. Готовимся представить эти и другие возможности на конференции URC в Гданьске уже в июне», — заявил Шмыгаль.

По его словам, стороны также договорились совместно разработать механизмы снижения и страхования военных рисков для таких инвестиций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
