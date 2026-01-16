Рост ВВП Украины в 2025 году составил 2,2% — Минэкономики

В 2025 году украинская экономика продолжила восстановление, хотя и умеренными темпами. По предварительным подсчетам, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 2,2%. Этот результат соответствует прогнозам правительства, несмотря на постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры, логистические блокады и высокие риски безопасности. Об этом сообщает Министерство экономики, экологии и сельского хозяйства Украины 16 января.

Драйверы роста: на чем держится экономика

По словам министра Алексея Соболева, экономический рост обеспечили несколько ключевых секторов. Главными локомотивами стали внутренняя торговля, строительство (благодаря проектам восстановления) и перерабатывающая промышленность.

Особое внимание привлекает промышленный сектор, где фиксируется структурная трансформация. Производство активно наращивали предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), металлургии и фармацевтики. Также высокий уровень загрузки мощностей наблюдался у производителей мебели, текстиля и в деревообработке.

Статистика свидетельствует об изменении структуры промышленности в пользу более сложного производства: за 11 месяцев 2025 года доля машиностроения выросла до 9,1% (для сравнения, в довоенном 2021 году она составляла 5,7%).

Деньги в экономике: кредиты и зарплаты

Экономическую активность подпитывали государственные программы и рост доходов населения:

Доступные кредиты: Бизнес продолжает пользоваться программой «5−7-9%». В 2025 году предприниматели получили кредитов на 93,7 млрд грн, что превышает показатель предыдущего года.

Строительный бум: Государство инвестировало значительные средства в восстановление инфраструктуры и жилищные программы. Через «єОселю» было выдано ипотечных кредитов на сумму более 14,8 млрд грн.

Рост зарплат: Повышение выплат стимулировало потребление домохозяйств. По данным портала Work.ua, средняя зарплата в вакансиях в начале 2026 года достигла 27 530 грн (+30,8% за год), а в резюме соискателей — 30 216 грн (+39,9%).

Что тормозило развитие

Несмотря на положительную динамику, экономика столкнулась с серьезными вызовами, которые сдерживали более стремительный рост: