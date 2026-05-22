Что будет с ценами на нефть в ближайший год: аналитики оценили последствия войны с Ираном

Участники нефтяного рынка все чаще закладывают в прогнозы сценарий, при котором цена на нефть в следующем году будет оставаться около $100 за баррель на фоне войны между США и Ираном и потери значительных объемов поставок на мировом рынке. Об этом свидетельствуют результаты опроса Bloomberg Intelligence среди 126 управляющих активов и экспертов энергетического рынка.

Большинство участников рынка ожидают, что средняя цена Brent в ближайшие 12 месяцев составит от $81 до $100 за баррель. Почти две трети респондентов также считают, что нефть будет еще годами торговаться с дополнительной «геополитической премией» в пределах $5−15 за баррель. Лишь немногие опрошенные прогнозируют, что она превысит $20.

Аналитики Bloomberg Intelligence Салих Йилмаз и Уилл Герес отмечают, что рынок рассматривает геополитические риски как долговременные, но не считает их фактором полной перезагрузки нефтяного рынка.

«Респонденты, похоже, исходят из того, что спрос и предложение постепенно сбалансируются, а цены будут оставаться в относительно стабильном диапазоне», — говорится в обзоре.

Самым вероятным механизмом компенсации дефицита поставок участники рынка назвали так называемое «разрушение спроса» — ситуацию, когда высокие цены заставляют потребителей сокращать использование топлива. Среди других факторов — перенаправление торговых потоков, изменения политики OPEC+ и использование стратегических резервов.

Большинство опрошенных ожидают, что перебои в мировых поставках нефти составят от 3 до 7 млн баррелей в сутки. Лишь незначительная часть респондентов прогнозирует потери более 10 млн баррелей в день.

Фактор Ормузского пролива

Война в Иране, которая продолжается уже 12-ю неделю, существенно ограничила судоходство из-за стратегического Ормузского пролива, что подтолкнуло вверх мировые цены на энергоносители и разогнало инфляцию.

По данным опроса, почти половина участников рынка ожидают, что в течение следующего года объемы транспортировки через Ормузский пролив составят лишь 51−75% от нормального уровня, который составляет 20 миллионов баррелей в сутки.

Несмотря на признаки дефицита физических поставок, номинальные цены на нефть остаются относительно сдержанными. Так называемый перекос опционов «колл» (call skew) для нефти WTI и Brent — то есть премия, которую трейдеры платят за контракты, ставящие на дальнейший рост цен, сузился до минимума с момента начала конфликта в конце февраля. Хедж-фонды также сократили свои «бычьи» (оптимистические) позиции до самого низкого уровня за этот период.

Эти движения указывают на то, что рынок сейчас меньше сосредоточен на погоне за сверхприбылями, а больше внимания уделяет управлению волатильностью. Около четверти респондентов ожидают активизации хеджирования и управления рисками, в то время как только 15% прогнозируют агрессивные спекуляции.

Сланцевая нефть США

Американский сланцевый сектор будет продолжать наращивать добычу, однако мало кто верит, что этот рост будет достаточно мощным для полной балансировки рынка. Большинство аналитиков ожидают умеренного увеличения производства в течение следующих нескольких лет, тогда как третья часть считает, что добыча останется на текущем плато.

На фоне сохранения цен вблизи четырехлетних максимумов и призывов Вашингтона наращивать добычу, отдельные производители уже готовятся к умеренному расширению буровой активности. По прогнозам Управления энергетической информации США (EIA), добыча нефти в Соединенных Штатах должна вырасти до рекордных 14,1 млн баррелей в сутки в 2027 году.