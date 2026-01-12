Нацбанк установил новые курсы гривны к иностранным валютам на вторник, 13 января. Курсы доллара и евро установили новые рекорды.
Официальные курсы доллара и евро снова достигли исторических рекордов
Курс доллара
На вторник НБУ установил такой курс доллара: 43,2552 грн. Это на 18 копеек больше, чем в понедельник, когда был установлен предыдущий исторический рекорд (43,0757). Таким образом доллар обновил свой максимум.
Курс евро
В то же время курс евро на вторник был установлен на отметке — 50,5264 грн, что на 39 копеек больше, чем в понедельник (50,1444). Евро также обновляет историческую вершину в паре с гривной.
Источник: Минфин
