Доллар снова обновил рекорд: официальные курсы валют на понедельник

Национальный банк установил новые курсы гривны по отношению к иностранным валютам на понедельник, 19 января. Курсы доллара и евро продолжили рост. Американская валюта в очередной раз достигла новых рекордных значений.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На понедельник НБУ установил официальный курс доллара на уровне 43,41 грн, что на 2 копейки выше, чем в пятницу (43,39 грн). Таким образом, американская валюта обновила исторический максимум: предыдущий рекорд был зафиксирован 16 января на отметке 43,39 грн.

Регулятор установил курс евро на понедельник на отметке 50,43 грн — это такой же курс, что и в пятницу (50,43 грн). Исторический максимум европейской валюты был установлен 13 января (50,52 грн).

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту