В Украине заблокировали Polymarket

В Украине официально заблокирован сайт платформы прогнозов Polymarket. Соответствующее решение приняла Национальная комиссия по регулированию электронных коммуникаций (НКЭК) еще 10 декабря 2025 г. на основании постановления № 695.

Что это значит

Документ обязывает поставщиков электронных коммуникационных услуг ограничить доступ к интернет-ресурсам, используемым для организации, проведения или предоставления доступа к азартным играм без соответствующей лицензии.

Кроме того, домен polymarket.com уже внесен в публичный реестр заблокированных ресурсов.

Что такое Polymarket?

Polymarket — это не традиционный букмекер, а децентрализованный рынок прогнозов, где участники покупают и продают акции определенного результата. Например, лот: «Будет ли оккупирована Константиновка до конца 2025 года?».

Если акция стоит 80 центов, это означает, что рынок оценивает вероятность в 80%.

Если прогноз сбывается, игрок получает 1 доллар. Если нет — его ставка сгорает.

Ставки делают используя криптовалюты USDC на блокчейне Polygon. Поэтому все соглашения и результаты публичны. В то же время, сервис Polymarket Analytics агрегирует эти данные, что позволяет видеть точные суммы выигрышей и результаты рынков.

Polymarket — отнюдь не подпольный сайт, а флагман стоимостью 8 млрд долларов. Платформу основал в 2020 году Шейн Коплан. Ему всего 27 и он является самым молодым self-made миллионером, по версии Forbes.

По данным открытой аналитики Polymarket Analytics, на конец 2025 года общий объем ставок, связанных с войной в Украине, перевалил за 100 млн долларов.