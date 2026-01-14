НБУ вводит «кредитный лимит» и смягчает валютные ограничения: что изменится для бизнеса с 14 января

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 января 2026, 13:06 Читати українською

НБУ вводит «кредитный лимит» и смягчает валютные ограничения: что изменится для бизнеса с 14 января

Национальный банк с 14 января 2026 года вводит очередной этап валютной либерализации. Главная цель изменений — придать бизнесу больше гибкости в управлении иностранными кредитами, поддержать украинских производителей и стимулировать приток нового капитала в страну. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

НБУ вводит «кредитный лимит» и смягчает валютные ограничения: что изменится для бизнеса с 14 января
Фото: НБУ

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Новый «кредитный лимит» для реструктуризации долгов

НБУ вводит новый стимулирующий лимит — «кредитный», чтобы увеличить гибкость украинских предприятий в управлении привлеченными ими средствами из-за границы. Ключевая цель таких изменений — создать регуляторную основу для содействия реструктуризации «старых» внешних займов отечественными компаниями, что важно для привлечения новых ресурсов в экономику Украины.

Размер «кредитного» лимита будет равен сумме средств, поступившей по кредиту или ссуде из-за границы в иностранной валюте на счет компании в украинском банке после 1 января 2026 года.

В рамках «кредитного» лимита бизнес сможет осуществить следующие операции:

  • погашение «старых» кредитов и ссуд (полученных до 20 июня 2023 года) и выплата процентов по ним;
  • расчеты за импорт товаров, поставка которых была произведена до 23 февраля 2021;
  • возврат нерезиденту-покупателю предоплаты за товар, уплаченную до 23 февраля 2022 года;
  • финансирование собственных заграничных обособленных подразделений (сверх установленного лимита);
  • репатриация дивидендов (свыше установленного предела).

Среди особенностей «кредитного» лимита НБУ выделил следующие:

  • в случае погашения основной суммы привлеченного кредита будет эквивалентно уменьшаться предельная сумма в пределах «кредитного» лимита;
  • после осуществления операций в рамках «кредитного» лимита перевод средств из Украины для погашения основной суммы привлеченного кредита ограничивается суммой долга по кредиту, уменьшенной на сумму операций, совершенных в пределах лимита;
  • валютные операции в пределах «кредитного» лимита осуществляются в банке, на счета в котором бизнес получил привлеченный кредит.

Другие параметры таких кредитов должны соответствовать общим условиям для новых заимствований из-за рубежа, установленным постановлением правления НБУ № 18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями):

  • по кредиту должна придерживаться максимальная процентная ставка в размере 12% годовых;
  • запрещено досрочное проведение платежей по кредиту;
  • заемщик-резидент сможет платить по таким кредитам проценты (в том числе за счет купленной валюты);
  • разрешается погашение основной суммы кредита (в пределах остатка предельной суммы «кредитного» лимита) за счет собственной иностранной валюты и со второго года пользования кредитом также за счет купленной иностранной валюты.

Поддержка продавцов

Отечественные продавцы и производители товаров смогут переводить валюту на счета физических лиц в иностранных банках для возмещения средств за возвращенный/непоставленный товар.

Условия для проведения соответствующих операций таковы:

  • возврат средств будет осуществляться на счет физического лица-потребителя, с которого производилась оплата товара;
  • сумма возврата средств в валюте платежа не должна превышать стоимость товара при его покупке;
  • Продавец/производитель осуществляет возврат средств за товар в порядке и сроки, предусмотренные требованиями закона Украины «О защите прав потребителей».

«Изменения позволят обеспечить равные условия для физических лиц-потребителей товаров, приобретенных на территории Украины, что поддержит привлекательность украинских производителей. В то же время, это не создаст дополнительного спроса на валюту — он нивелируется продажей валюты, поступившей в Украину при покупке товара», — говорится в сообщении НБУ.

Изменения в валютном надзоре

Нацбанк ввел несколько мер в сфере валютного надзора за предельными сроками расчетов за экспорт товаров, а именно:

  • предусмотрел, что требования по предельным срокам расчетов не будут распространяться на товары, экспортируемые согласно внешнеэкономическому договору, право требования по которому перешло к ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» (ЭКА), на сумму уплаченного страхового возмещения ЭКА экспортеру товаров. Эта мера будет способствовать достижению главной цели создания и функционирования ЭКА — стимулированию экспорта продукции, работ и услуг украинского происхождения;
  • изъял экспорт страховых услуг из перечня операций, к которым применяется требование соблюдения предельных сроков расчетов. Таким образом, НБУ унифицировал валютное регулирование операций по страхованию с регулированием для других финансовых услуг, на осуществление которых предельные сроки расчетов не распространяются.

Оба постановления приняты 13 января и вступили в силу сегодня, 14 января.

Регулятор отметил, что «кредитный лимит» стал третьим инструментом в рамках стимулирующей либерализации НБУ, присоединившись к ранее введенным «инвестиционному» (для капитальных инвестиций) и «донатному» (для поддержки ВСУ) лимитам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Victor19 и 33 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами