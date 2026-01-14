НБУ вводит «кредитный лимит» и смягчает валютные ограничения: что изменится для бизнеса с 14 января

Национальный банк с 14 января 2026 года вводит очередной этап валютной либерализации. Главная цель изменений — придать бизнесу больше гибкости в управлении иностранными кредитами, поддержать украинских производителей и стимулировать приток нового капитала в страну. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новый «кредитный лимит» для реструктуризации долгов

НБУ вводит новый стимулирующий лимит — «кредитный», чтобы увеличить гибкость украинских предприятий в управлении привлеченными ими средствами из-за границы. Ключевая цель таких изменений — создать регуляторную основу для содействия реструктуризации «старых» внешних займов отечественными компаниями, что важно для привлечения новых ресурсов в экономику Украины.

Размер «кредитного» лимита будет равен сумме средств, поступившей по кредиту или ссуде из-за границы в иностранной валюте на счет компании в украинском банке после 1 января 2026 года.

В рамках «кредитного» лимита бизнес сможет осуществить следующие операции:

погашение «старых» кредитов и ссуд (полученных до 20 июня 2023 года) и выплата процентов по ним;

расчеты за импорт товаров, поставка которых была произведена до 23 февраля 2021;

возврат нерезиденту-покупателю предоплаты за товар, уплаченную до 23 февраля 2022 года;

финансирование собственных заграничных обособленных подразделений (сверх установленного лимита);

репатриация дивидендов (свыше установленного предела).

Среди особенностей «кредитного» лимита НБУ выделил следующие:

в случае погашения основной суммы привлеченного кредита будет эквивалентно уменьшаться предельная сумма в пределах «кредитного» лимита;

после осуществления операций в рамках «кредитного» лимита перевод средств из Украины для погашения основной суммы привлеченного кредита ограничивается суммой долга по кредиту, уменьшенной на сумму операций, совершенных в пределах лимита;

валютные операции в пределах «кредитного» лимита осуществляются в банке, на счета в котором бизнес получил привлеченный кредит.

Другие параметры таких кредитов должны соответствовать общим условиям для новых заимствований из-за рубежа, установленным постановлением правления НБУ № 18 от 24 февраля 2022 года (с изменениями):

по кредиту должна придерживаться максимальная процентная ставка в размере 12% годовых;

запрещено досрочное проведение платежей по кредиту;

заемщик-резидент сможет платить по таким кредитам проценты (в том числе за счет купленной валюты);

разрешается погашение основной суммы кредита (в пределах остатка предельной суммы «кредитного» лимита) за счет собственной иностранной валюты и со второго года пользования кредитом также за счет купленной иностранной валюты.

Поддержка продавцов

Отечественные продавцы и производители товаров смогут переводить валюту на счета физических лиц в иностранных банках для возмещения средств за возвращенный/непоставленный товар.

Условия для проведения соответствующих операций таковы:

возврат средств будет осуществляться на счет физического лица-потребителя, с которого производилась оплата товара;

сумма возврата средств в валюте платежа не должна превышать стоимость товара при его покупке;

Продавец/производитель осуществляет возврат средств за товар в порядке и сроки, предусмотренные требованиями закона Украины «О защите прав потребителей».

«Изменения позволят обеспечить равные условия для физических лиц-потребителей товаров, приобретенных на территории Украины, что поддержит привлекательность украинских производителей. В то же время, это не создаст дополнительного спроса на валюту — он нивелируется продажей валюты, поступившей в Украину при покупке товара», — говорится в сообщении НБУ.

Изменения в валютном надзоре

Нацбанк ввел несколько мер в сфере валютного надзора за предельными сроками расчетов за экспорт товаров, а именно:

предусмотрел, что требования по предельным срокам расчетов не будут распространяться на товары, экспортируемые согласно внешнеэкономическому договору, право требования по которому перешло к ЧАО «Экспортно-кредитное агентство» (ЭКА), на сумму уплаченного страхового возмещения ЭКА экспортеру товаров. Эта мера будет способствовать достижению главной цели создания и функционирования ЭКА — стимулированию экспорта продукции, работ и услуг украинского происхождения;

изъял экспорт страховых услуг из перечня операций, к которым применяется требование соблюдения предельных сроков расчетов. Таким образом, НБУ унифицировал валютное регулирование операций по страхованию с регулированием для других финансовых услуг, на осуществление которых предельные сроки расчетов не распространяются.

Оба постановления приняты 13 января и вступили в силу сегодня, 14 января.

Регулятор отметил, что «кредитный лимит» стал третьим инструментом в рамках стимулирующей либерализации НБУ, присоединившись к ранее введенным «инвестиционному» (для капитальных инвестиций) и «донатному» (для поддержки ВСУ) лимитам.