українська
14 января 2026, 18:42 Читати українською

90 миллиардов евро для Украины: Еврокомиссия представила план поддержки на 2026-2027 годы

Европейская комиссия обнародовала проект регламента нового масштабного пакета помощи — Ukraine Support Loan. Общая сумма кредита составляет 90 млрд евро, а условия его предоставления уникальны. Украина будет возвращать эти средства только при получении репараций от россии, а проценты за пользование деньгами будет покрывать сам Евросоюз. Об этом заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

90 миллиардов евро для Украины: Еврокомиссия представила план поддержки на 2026-2027 годы
Фото: pixabay

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Куда направят средства

Структура кредита предполагает разделение на две ключевые сферы:

  • 60 млрд евро — на оборонный сектор. Эти средства предназначены для инвестиций в украинскую оборонную промышленность. Покупать оружие и боеприпасы можно будет у производителей из Украины, ЕС, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна и Швейцарии. Закупки в других странах будут возможны только в виде исключения для образцов, не имеющих аналогов в указанном перечне, и по согласованию с Еврокомиссией. Украина может проводить закупки сама, а также делегировать это странам-членам, Европейскому оборонному агентству, международным организациям.
  • 30 млрд евро — бюджетная поддержка. Сумма будет распределена между макрофинансовой помощью и инструментом Ukraine Facility.

В то же время в документе говорится, что Ukraine Support Loan — это гибкий инструмент, который позволяет «реагировать на ситуацию». Деньги можно будет использовать на самые неотложные нужды, по согласованию с Еврокомиссией. К примеру, в случае завершения активных боевых действий в 2026—2027 годах, можно будет перенаправить средства на восстановление.

Условия и реформы

Получение денег традиционно привязано к выполнению Украиной ряда условий, которые зафиксируют в Меморандуме о взаимопонимании. Основные требования будут касаться:

  • усиление борьбы с коррупцией и верховенством права;
  • реформ в области увеличения доходов бюджета;
  • прозрачности и стабильности государственных денег.

Как Украина будет получать деньги

Объем траншей, которые будут поступать непосредственно в Госбюджет, будет зависеть от потребностей, изложенных в Ukrainian Financing Strategy. Эту стратегию Украина будет представлять на рассмотрение Еврокомиссии каждый год.

В настоящее время предложение находится на этапе проекта. Для окончательного запуска программы ее должны официально утвердить Совет Е С и Европейский парламент.

Предыстория

Как писал «Минфин», после изнурительных 15-часовых переговоров, завершившихся в ночь на 19 декабря 2025 года, лидеры Европейского Союза достигли консенсуса по финансированию Украины. Киев получит кредит на 90 миллиардов евро, который будет гарантирован бюджетом ЕС, а не замороженными российскими активами, как планировалось ранее.

Это решение является компромиссным и временным, чтобы обеспечить финансирование Украины в 2026 году. Первый транш ожидается во втором квартале.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
R S
R S
14 января 2026, 20:21
#
Это не пакет помощи — это кредит, который нужно будет возвращать. И ещё не понятно — с процентами или без.
Ну и вишенка на тортик: Київ отримає кредит на 90 мільярдів євро, який буде гарантований бюджетом ЄС, а не замороженими російськими активами.
Комментарии излишни.
