SpaceX раскрыла карты перед крупнейшим IPO в истории

Аэрокосмический гигант SpaceX Илона Маска сделал первый официальный шаг к выходу на публичный фондовый рынок, обнародовав свой инвестиционный проспект для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это событие официально запускает обратный отсчет к тому, что обещает стать самым масштабным первоначальным публичным размещением акций (IPO) в истории мирового финансового рынка. Об этом сообщает Euronews.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

SpaceX планирует выйти на биржу Nasdaq под тикером SPCX, ориентируясь на рекордную капитализацию компании в районе $1,75-$2 триллиона.

Обнародованный проспект эмиссии впервые подробно раскрыл обычно засекреченные финансовые показатели SpaceX:

Общая выручка компании за прошлый год достигла $18,7 млрд.

Операционный ущерб за этот же период составил $2,6 млрд (а общий чистый убыток с учетом всех капитальных инвестиций составил $4,9 млрд).

Негативный тренд продолжился и в начале текущего года — только за первый квартал компания зафиксировала чистый убыток в размере $4,3 млрд.

Несмотря на текущую дефицитность, SpaceX планирует привлечь на листинге около $75 млрд. Если компании удастся реализовать этот план, она с легкостью побьет предыдущий мировой рекорд, принадлежавший саудовскому нефтяному гиганту Saudi Aramco (в 2019 году компания привлекла $26 млрд.).

Полученный капитал Space Exploration Technologies Corp. планирует направить на финансирование своих наиболее амбициозных и фундаментальных проектов — построение инфраструктуры для высадки людей на Луну и глобальную колонизацию Марса.

Как говорится непосредственно в официальном документе, глобальная миссия Маска — сделать человечество межпланетным видом перед лицом экзистенциальных угроз. «Мы не хотим, чтобы людей постигла та же участь, что и динозавров», — отмечается в проспекте.

Миллион жителей на Марсе и статус первого триллионера

Сам документ местами напоминает сценарий к голливудскому научно-фантастическому фильму. К примеру, в одном из разделов четко прописаны условия опционной программы самого Илона Маска: он сможет получить свою гигантскую компенсацию пакетами акций только при условии, если сможет обеспечить и поддерживать постоянную человеческую колонию на Марсе численностью не менее 1 миллиона жителей.

Кроме этого, успешный листинг акций способен официально превратить Маска (остающийся крупнейшим акционером компании) в первого в истории официального долларового триллионера. Сейчас Forbes оценивает его чистое состояние более чем в $800 млрд, что примерно равно годовому ВВП такой европейской страны, как Польша.

Читайте также: Илон Маск использовал SpaceX в качестве кредитного инструмента

Starlink кормит компанию, пока искусственный интеллект и соцсеть X тянут ее на дно

Финансовая структура SpaceX сейчас крайне неоднородна и состоит из трех ключевых направлений:

Спутниковый интернет Starlink. Главный и мощный локомотив и генератор живой ликвидности корпорации. В прошлом году Starlink сгенерировал $4,4 млрд чистого операционного дохода (а его общая выручка составила $11,4 млрд). В настоящее время сеть использует более 10 000 низкоорбитальных спутников и обслуживает более 10 миллионов активных абонентов в 150 странах мира.

Ракетостроение и космические запуски. Традиционный бизнес, крепко держащийся на крупных государственных заказах. За последние пять лет компания получила контракты от NASA, Пентагона и других федеральных ведомств США на сумму свыше $6 млрд. В прошлом году пятая часть (20%) всей выручки SpaceX поступила непосредственно из американского бюджета. Из-за близких связей Маска с администрацией Дональда Трампа (в частности, его участие в правительственном комитете DOGE), юристы по этике уже выражают обеспокоенность по поводу преференций и судьбы этих контрактов после смены власти в США.

Искусственный интеллект и медиа (xAI и соцсеть X) — главный источник финансовых дыр. Недавнее слияние и выкуп компанией SpaceX убыточных активов Маска — компании xAI и соцсети X (бывший Twitter) — вызвало шквал критики со стороны ранних инвесторов, назвавших это банальным «спасением» личных неудачных инвестиций миллиардера. Только сегмент искусственного интеллекта (xAI) сгенерировал гигантский операционный ущерб в размере $6,4 млрд за прошлый год, продолжая сжигать капитал на построение орбитальных ШИ-дат-центров.

Читайте также: Маск делает ставку на ИИ: SpaceX готова заплатить за Cursor $60 миллиардов

Контроль и планы на Уолл-стрит

Несмотря на привлечение десятков миллиардов долларов от посторонних инвесторов, Илон Маск полностью оставляет за собой бразды правления. Благодаря специфической двухклассовой структуре акций, Маск, владея примерно 42% капитала, будет контролировать около 79% всех голосов в компании (его супер-акции дают право 10 голосов за одну бумагу). Общественные инвесторы получат экономическую долю, но без влияния на стратегические решения или назначения директоров, о чем SpaceX честно предупредила в брошюре.

Официальное маркетинговое турне для инвесторов (так называемое роуд-шоу на Уолл-стрит) стартует уже 4 июня, а первые открытые торги акциями на бирже ожидаются ориентировочно 12 июня.