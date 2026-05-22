На украинских АЗС продолжаются ценовые колебания. По состоянию на 22 мая бензин А-92 и А-95 продолжил дорожать, в то время как дизельное топливо и автомобильный газ немного потеряли в цене. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на АЗС 22 мая: А-92 и А-95 снова подорожали, а дизель и газ — подешевели
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Динамика цен за последние 24 часа выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум стабилизировался после предварительных колебаний. Его цена в сутки не изменилась и зафиксировалась на отметке 79,47 грн/л.
- Бензин А-95 продолжает дорожать. После роста на 25 копеек накануне, за последние сутки средняя цена прибавила еще 9 копеек и достигла 75,57 грн/л.
- Бензин А-92 продемонстрировал самый агрессивный скачок стоимости. В сутки этот вид топлива подорожал сразу на 70 копеек до 69,60 грн/л.
- Дизельное топливо подешевело на 8 копеек до 87,30 грн/л.
- Автомобильный газ подешевел на 7 копеек до 47,39 грн/л.
Читайте также: Цены на нефть растут из-за сомнений в прорыве в переговорах США и Ирана
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Комментарии