Новая программа МВФ для Украины: февраль как ориентир и условия «prior actions»

Совет директоров Международного валютного фонда может утвердить новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) для Украины уже в феврале 2026 года. Однако точная дата заседания зависит от скорости выполнения официальным Киевом ряда предварительных условий (prior actions). Об этом на брифинге заявила директор по коммуникациям МВФ Джули Козак, подчеркнув, что Фонд настроен на поддержку «импульса реформ» в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.

Что уже сделано и какие условия впереди

Сегодня Украина выполнила лишь одно из ключевых условий — приняла государственный бюджет на 2026 год. Для получения одобрения Совета директоров правительство и парламент должны реализовать еще ряд шагов:

Налоговая реформа: расширение налогооблагаемой базы за счет доходов от цифровых платформ.

Таможня: закрытие лазеек для нелегального ввоза потребительских товаров.

Отмена льгот: просмотр и отмена ряда льгот по НДС.

Козак отметила, что решение ЕС выделить 90 млрд евро на 2026−2027 годы стало критически важной вехой, помогающей закрыть финансовый дефицит Украины, оцениваемый в $136,5 млрд на весь период действия новой программы (2026−2029).

Визит Георгиевой в Киев: координация и переговоры

Одной из целей визита директора-распорядительницы МВФ Кристалины Георгиевой в Киев является личное обсуждение ключевых вопросов с президентом Владимиром Зеленским, руководством правительства и НБУ.

«Она хочет понять ключевые вызовы прямо на местах. Это поможет катализировать финансовую поддержку от всего международного сообщества», — пояснила Козак.

После Киева глава МВФ отправится в Рим на встречу с Папой Римским Львом XIV, а затем примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (19−23 января).

Во время брифинга Козак воздержалась от комментариев относительно информации о возможной выплате Украиной SDR 125,7 млн ($179,4 млн) в счет погашения транша за экстренной финансовой помощью RFI (Rapid Financing Instrument), предоставленной в октябре 2022 года на сумму $1,3 млрд.

Контекст финансовых отношений

В прошлом году финансовые отношения с МВФ характеризовались большими объемами выплат по старым долгам:

Украина заплатила: свыше $1,7 млрд основного долга и свыше $500 млн. процентов.

Получено от МВФ около $950 млн (SDR674 млн).

Текущая программа EFF, действовавшая с 2023 года, была рассчитана на завершение войны до 2027 года. Поскольку агрессия россии продолжается, возникла потребность в новом долгосрочном инструменте на 2026−2029 годы, который обеспечит макрофинансовую стабильность страны в долгосрочной перспективе.

С марта 2023 года для Украины действует четырехлетняя программа расширенного финансирования EFF от МВФ объемом $15,6 млрд. Следующий девятый транш в размере SDR 1,117 млрд (около $1,6 млрд по текущему курсу) был запланирован на декабрь 2025 года.

Первоначально программа предусматривала привлечение внешнего финансирования от международных партнеров на сумму $115 млрд в базовом сценарии и $140 млрд в негативном. Впрочем, из-за затягивания войны эти объемы были пересмотрены и увеличены в соответствии с $153 млрд и $165 млрд.