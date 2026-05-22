Инфляция ускоряется: что подорожает больше всего и как сэкономить (видео)

Инфляция в Украине снова ускоряется. В апреле потребительские цены выросли на 1,4% за месяц и на 8,6% в годовом исчислении. Но для многих украинцев реальное подорожание ощущается гораздо сильнее — особенно на продукты, горючее, транспорт и базовые услуги.

В новом выпуске финансовый эксперт Алексей Козырев объясняет, почему рост цен не ограничивается отдельными товарами, а постепенно переходит в системную инфляцию. Разбираем, что больше всего бьет по кошельку украинцев: хлеб, крупы, мясо, рыба, масло, горючее, маршрутки, такси, почтовые услуги и даже медицина. Также говорим о прогнозе инфляции на 2026 год. Почему Нацбанк ожидает одни показатели, а реальная динамика цен может быть выше?