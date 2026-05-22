Lenovo получила рекордный годовой доход: акции компании взлетели до максимума за 26 лет

В пятницу, 22 мая, китайский технологический гигант Lenovo Group объявил о рекордном доходе и резком росте чистой прибыли по итогам финансового года. Бум спроса на серверы для искусственного интеллекта, персональные компьютеры с поддержкой ИИ, а также корпоративные сервисы помогли компании нивелировать глобальное давление со стороны таможенных тарифов и роста стоимости комплектующих. Об этом сообщает Investing.

Крупнейший в мире производитель ПК сообщил о доходе в размере $83,1 млрд за финансовый год, закончившийся 31 марта, что на 20% больше, чем годом ранее.

Прибыль, принадлежащая акционерам, выросла на 38% до $1,91 млрд.

Акции компании, котируемые на Гонконгской фондовой бирже, подскочили более чем на 13% до 14,98 гонконгских долларов по состоянию на 05:51, достигнув самого высокого уровня с марта 2000 года.

Выручка за четвертый квартал подскочила на 27% до рекордных $21,6 млрд, а квартальная чистая прибыль выросла до $521 млн с $90 млн годом ранее.

Драйверы роста

Lenovo сообщила, что доход, связанный с искусственным интеллектом, вырос на 105% за год и составил треть общего дохода группы, что было обусловлено значительным ростом в сегментах устройств, инфраструктуры и услуг на базе искусственного интеллекта. Компания отметила, что доход, связанный с ИИ, составил 38% от продаж в четвертом квартале.

Подразделение инфраструктурных решений, включающее серверы, вернулось к прибыльности по итогам года, продемонстрировав рекордный доход в размере $19,2 млрд, чему способствовал высокий спрос на серверы для искусственного интеллекта.

Группа интеллектуальных устройств, основной бизнес Lenovo в сфере ПК и смартфонов продемонстрировала годовой рост доходов на 17%. По данным компании, в четвертом квартале ее доля на мировом рынке ПК достигла рекордных 24,4%.

На фоне исторического успеха совет директоров предложил увеличить финальные дивиденды для акционеров до 33,7 гонконгских центов на акцию по сравнению с 30,5 центом годом ранее.