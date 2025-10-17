Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Конвертер
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Депозиты для бизнеса
Обзор ставок
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
17 октября 2025, 20:00

Главное за неделю: Проект госбюджета-2026 и увеличение налога для банков

Главное через неделю, 13−17 октября.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бюджетный комитет Рады одобрил проект госбюджета-2026

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Об этом глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа написала на своей странице в Facebook.

Шатдаун и торговая война между Штатами и Китаем: что покупать в заначку — доллар или евро

Несмотря на прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАСом, говорить о снижении глобальных геополитических рисков пока не приходится. Продолжение шатдауна в США и обострение торгового противостояния между США и Китаем повлияло на все финансовые рынки, в том числе и на валютный. А потому украинцы снова спрашивают — в какой валюте экономить?

Налоговый комитет поддержал увеличение налога для банков до 50%

Налоговый комитет Верховной рады в третий раз решил налогообложить банки. Увеличив налог для банков в этом году с 25 до 50%. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк. По его словам, соответствующее увеличение налога для банков должно принести 15−23 млрд. гривен в 2026 году и примерно 5 млрд. гривен в 2027 году.

Потребность Украины во внешнем финансировании на 2026−2027 годы достигает около $60 млрд. — Марченко

Давление на государственные финансы сохраняется из-за продолжающихся активных боевых действий. Непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026−2027 годы составляет около $60 млрд. Об этом на восьмом заседании Круглого стола министров в поддержку Украины, которое состоялось 15 октября в Вашингтоне, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Елена Шуляк: снос хрущевок не решит жилищный вопрос, реальная история — их реновация

«Минфин» узнал у главы Комитета, Елены Шуляк, подробности: какие налоги придется платить из доходов от сдачи жилья в аренду, когда начнется реновация устаревшего жилищного фонда, что будет со служебным жильем, кто сможет снимать социальное жилье, как будут меняться программы «єОселя» и «єВідновлення».

Украина должна построить честную и зрелую пенсионную систему, а не копировать чужие ошибки — Улютин

На Киевском международном экономическом форуме прошла панельная дискуссия с участием министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина и главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова, посвященная теме новой пенсионной реформы и развития рынка долгих инвестиций в Украине, передает корреспондент «Минфина».

В украинских банках выросла реальная доходность вкладов в гривне

За последние две недели только один небольшой банк повысил ставки на свои депозиты в гривне. Однако реальная доходность вкладов в нацвалюте выросла. Причина — замедление инфляции, съедающей заработки вкладчиков. Сколько сейчас платят своим частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — рассказываем в свежем обзоре «Минфина».

МВФ повысил прогноз глобального экономического роста до 3,2%

Международный валютный фонд повысил прогноз глобального экономического роста на 2025 год до 3,2% из ранее прогнозируемых в июле 3,0%, сохранив при этом прогноз на 2026 год на уровне 3,1%. Пересмотр прогноза в сторону повышения, объявленный во вторник в отчете МВФ «Перспективы развития мировой экономики», связан с тем, что влияние тарифов и финансовых условий оказалось менее серьезным, чем первоначально опасалось.

Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике

Лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам стали Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт. Ученые получили награду «за объяснение экономического роста, вызванного инновациями». Нобелевская премия по экономике — не совсем Нобелевская. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции Sveriges Riksbank пожертвовал Нобелевскому фонду большую сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию по экономической науке.

В Украине готовят законопроект о создании реестра «дропов»

В Украине готовят законопроект о создании реестра лиц, сознательно передающих свои банковские карты другим людям. После попадания в такой список финансовые возможности граждан существенно ограничат — останутся только базовые операции.

Крипторинок потерял $150 млрд из-за торговой войны США и Китая

Общая стоимость рынка криптовалют упала более чем на $150 миллиардов в сутки на фоне резкой распродажи, вызванной эскалацией торгового конфликта между США и Китаем. Ведущие цифровые активы, в частности Bitcoin и Ether, продолжают снижаться после начавшейся на выходных исторической волны ликвидаций.

