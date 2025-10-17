Главное за неделю: Проект госбюджета-2026 и увеличение налога для банков

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бюджетный комитет Рады одобрил проект госбюджета-2026

Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Об этом глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа написала на своей странице в Facebook.

Шатдаун и торговая война между Штатами и Китаем: что покупать в заначку — доллар или евро

Несмотря на прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАСом, говорить о снижении глобальных геополитических рисков пока не приходится. Продолжение шатдауна в США и обострение торгового противостояния между США и Китаем повлияло на все финансовые рынки, в том числе и на валютный. А потому украинцы снова спрашивают — в какой валюте экономить?

Налоговый комитет поддержал увеличение налога для банков до 50%

Налоговый комитет Верховной рады в третий раз решил налогообложить банки. Увеличив налог для банков в этом году с 25 до 50%. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк. По его словам, соответствующее увеличение налога для банков должно принести 15−23 млрд. гривен в 2026 году и примерно 5 млрд. гривен в 2027 году.

Потребность Украины во внешнем финансировании на 2026−2027 годы достигает около $60 млрд. — Марченко

Давление на государственные финансы сохраняется из-за продолжающихся активных боевых действий. Непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026−2027 годы составляет около $60 млрд. Об этом на восьмом заседании Круглого стола министров в поддержку Украины, которое состоялось 15 октября в Вашингтоне, заявил министр финансов Сергей Марченко.

Елена Шуляк: снос хрущевок не решит жилищный вопрос, реальная история — их реновация

«Минфин» узнал у главы Комитета, Елены Шуляк, подробности: какие налоги придется платить из доходов от сдачи жилья в аренду, когда начнется реновация устаревшего жилищного фонда, что будет со служебным жильем, кто сможет снимать социальное жилье, как будут меняться программы «єОселя» и «єВідновлення».

Украина должна построить честную и зрелую пенсионную систему, а не копировать чужие ошибки — Улютин

На Киевском международном экономическом форуме прошла панельная дискуссия с участием министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина и главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова, посвященная теме новой пенсионной реформы и развития рынка долгих инвестиций в Украине, передает корреспондент «Минфина».

В украинских банках выросла реальная доходность вкладов в гривне

За последние две недели только один небольшой банк повысил ставки на свои депозиты в гривне. Однако реальная доходность вкладов в нацвалюте выросла. Причина — замедление инфляции, съедающей заработки вкладчиков. Сколько сейчас платят своим частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — рассказываем в свежем обзоре «Минфина».

МВФ повысил прогноз глобального экономического роста до 3,2%