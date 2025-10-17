Главное через неделю, 13−17 октября.
Главное за неделю: Проект госбюджета-2026 и увеличение налога для банков
Бюджетный комитет Рады одобрил проект госбюджета-2026
Бюджетный комитет Верховной Рады рекомендовал принять в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Об этом глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Подласа написала на своей странице в Facebook.
Шатдаун и торговая война между Штатами и Китаем: что покупать в заначку — доллар или евро
Несмотря на прекращение боевых действий между Израилем и ХАМАСом, говорить о снижении глобальных геополитических рисков пока не приходится. Продолжение шатдауна в США и обострение торгового противостояния между США и Китаем повлияло на все финансовые рынки, в том числе и на валютный. А потому украинцы снова спрашивают — в какой валюте экономить?
Налоговый комитет поддержал увеличение налога для банков до 50%
Налоговый комитет Верховной рады в третий раз решил налогообложить банки. Увеличив налог для банков в этом году с 25 до 50%. Об этом написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк. По его словам, соответствующее увеличение налога для банков должно принести 15−23 млрд. гривен в 2026 году и примерно 5 млрд. гривен в 2027 году.
Потребность Украины во внешнем финансировании на 2026−2027 годы достигает около $60 млрд. — Марченко
Давление на государственные финансы сохраняется из-за продолжающихся активных боевых действий. Непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026−2027 годы составляет около $60 млрд. Об этом на восьмом заседании Круглого стола министров в поддержку Украины, которое состоялось 15 октября в Вашингтоне, заявил министр финансов Сергей Марченко.
Елена Шуляк: снос хрущевок не решит жилищный вопрос, реальная история — их реновация
«Минфин» узнал у главы Комитета, Елены Шуляк, подробности: какие налоги придется платить из доходов от сдачи жилья в аренду, когда начнется реновация устаревшего жилищного фонда, что будет со служебным жильем, кто сможет снимать социальное жилье, как будут меняться программы «єОселя» и «єВідновлення».
Украина должна построить честную и зрелую пенсионную систему, а не копировать чужие ошибки — Улютин
На Киевском международном экономическом форуме прошла панельная дискуссия с участием министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина и главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслана Магомедова, посвященная теме новой пенсионной реформы и развития рынка долгих инвестиций в Украине, передает корреспондент «Минфина».
В украинских банках выросла реальная доходность вкладов в гривне
За последние две недели только один небольшой банк повысил ставки на свои депозиты в гривне. Однако реальная доходность вкладов в нацвалюте выросла. Причина — замедление инфляции, съедающей заработки вкладчиков. Сколько сейчас платят своим частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — рассказываем в свежем обзоре «Минфина».
МВФ повысил прогноз глобального экономического роста до 3,2%
Международный валютный фонд повысил прогноз глобального экономического роста на 2025 год до 3,2% из ранее прогнозируемых в июле 3,0%, сохранив при этом прогноз на 2026 год на уровне 3,1%. Пересмотр прогноза в сторону повышения, объявленный во вторник в отчете МВФ «Перспективы развития мировой экономики», связан с тем, что влияние тарифов и финансовых условий оказалось менее серьезным, чем первоначально опасалось.
Названы имена лауреатов Нобелевской премии по экономике
Лауреатами Нобелевской премии по экономическим наукам стали Джоэль Мокир, Филипп Агион и Питер Ховитт. Ученые получили награду «за объяснение экономического роста, вызванного инновациями». Нобелевская премия по экономике — не совсем Нобелевская. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции Sveriges Riksbank пожертвовал Нобелевскому фонду большую сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию по экономической науке.
В Украине готовят законопроект о создании реестра «дропов»
В Украине готовят законопроект о создании реестра лиц, сознательно передающих свои банковские карты другим людям. После попадания в такой список финансовые возможности граждан существенно ограничат — останутся только базовые операции.
Крипторинок потерял $150 млрд из-за торговой войны США и Китая
Общая стоимость рынка криптовалют упала более чем на $150 миллиардов в сутки на фоне резкой распродажи, вызванной эскалацией торгового конфликта между США и Китаем. Ведущие цифровые активы, в частности Bitcoin и Ether, продолжают снижаться после начавшейся на выходных исторической волны ликвидаций.
