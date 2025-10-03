Главное за неделю: шатдаун в США, госдолг Украины увеличивается

В США шатдаун: Правительство прекратило работу

В США официально наступил шатдаун — федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год. На этот период госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие) будут работать без зарплаты.

Рекордные $9,6 трлн в сутки: мировой валютный рынок растет, а доллар усиливает лидерство — отчет BIS

Ежедневный оборот на мировом валютном рынке достиг нового исторического максимума в $9,6 трлн, что на 28% больше, чем три года назад. Вместе с ростом рынка усилилось и доминирование доллара США, который участвовал почти в 90% всех сделок.

Украина получила очередные 4 миллиарда евро от ЕС в рамках кредита G7

Гетманцев предложил в третий раз поднять налог на прибыль банков до 50%

Председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предложил в третий раз поднять налог на прибыль банков до 50% (сейчас — 25%).

Государственный долг Украины в августе вырос на $6,58 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец августа достигла $192,71 млрд, увеличившись за месяц на $6,58 млрд.

Правительство начинает подготовку к продаже пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка

Кабмин принял решение о начале подготовки к продаже пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале АО «Сенс Банк» и АО «Укргазбанк».

Налоговая разрабатывает систему автоматического взыскания долгов с банковских счетов

Государственная налоговая служба разрабатывает новую систему автоматизированного взыскания задолженности со счетов налогоплательщиков. Нововведение предусматривает переход от бумажных документов к электронному формату и автоматическому списанию средств через банковскую систему.