Украина получила очередные 4 миллиарда евро от ЕС в рамках кредита G7

Сегодня Украина получила транш от ЕС в объеме 4 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), сообщает пресс-служба Минфина.

Что известно

В рамках инструмента ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 14 млрд евро, из предусмотренных 18,1 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от Е С Украина получит до конца 2025 года.

Привлеченное финансирование может быть направлено на приоритетные расходы госбюджета в социальной сфере, военной и восстановления.

«Европейский Союз с февраля 2022 года является крупнейшим предоставителем прямой бюджетной помощи Украине — 62,5 млрд евро. Средства ERA стали важным инструментом обеспечения бюджетных потребностей в 2025 году. Благодарен Еврокомиссии за понимание потребностей Украины и проактивную позицию в этом вопросе. Дальнейшее использование замороженных активов рф для нужд Украины остается на повестке дня встреч с европейскими коллегами», — отметил Сергей Марченко.

Напомним

Механизм стран-членов G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) объемом до 50 млрд долларов США предусматривает направление Украине кредита, погашаемого за счет доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

В 2024—2025 годах страны G7 и ЕС уже предоставили Украине почти 28 млрд. долларов США финансирования в рамках ERA.