20 мая 2026, 9:24 Читати українською

Жилищный ваучер на 2 млн грн: какие расходы покупатель должен оплатить самостоятельно

Получатели жилого ваучера, планирующие приобрести недвижимость на вторичном рынке, должны самостоятельно платить сопутствующие расходы, связанные с оформлением сделки. Налоги, обязательные платежи, оценка недвижимости и нотариальные услуги не покрываются за счет государственной помощи в размере 2 млн грн. Об этом сообщает проект «Поверни свое».

Что не покрывает ваучер

При определении стоимости приобретаемого объекта недвижимости с использованием жилого ваучера не учитываются расходы, связанные с уплатой налогов и обязательных платежей.

В частности, покупатель и продавец недвижимости должны за свой счет оплатить:

  • проведение оценки недвижимости;
  • нотариальные услуги;
  • налоги и сборы, связанные с заключением сделки;
  • прочие обязательные платежи.

Таким образом, сумма жилого ваучера может быть направлена именно на приобретение жилья, но не на покрытие административных или налоговых расходов при оформлении купли-продажи.

Когда не нужно платить пенсионный сбор

В то же время сбор на обязательное государственное пенсионное страхование по операциям покупки недвижимого имущества не уплачивается, если человек покупает жилье впервые или находится в очереди на получение жилья.

Для подтверждения такого права необходимо предоставить:

  • справку пребывания на квартирном учете;
  • заявление о том, что лицо ранее не приобретало право собственности на жилье — не покупало, не приватизировало, не наследовало, не получало в дар, в частности долю в общем имуществе супругов;
  • сведения из Государственного реестра прав на недвижимое имущество об отсутствии зарегистрированных прав собственности на жилье;
  • данные о неиспользовании жилищных чеков для приватизации или об их использовании только для приватизации доли имущества государственных и земельного фонда. Такие справки следует получить со всех мест проживания после 1992 года.

Эксперты советуют покупателям и продавцам заранее уточнять перечень расходов, которые могут возникнуть при проведении сделки с использованием жилого ваучера на вторичном рынке недвижимости.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что с 1 декабря 2025 года в Украине стартовал первый этап новой программы жилищной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с временно оккупированных территорий (ТОТ).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
