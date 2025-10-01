Multi от Минфин
українська
1 октября 2025, 12:55 Читати українською

Гетманцев предложил третий раз поднять налог на прибыль банков до 50%

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предложил третий раз поднять налог на прибыль банков до 50% (сейчас — 25%). Об этом он написал в телеграмм-канале.

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предложил третий раз поднять налог на прибыль банков до 50% (сейчас — 25%).

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

В отличие от предыдущих раз налог не будет вводиться задним числом.

«В этом году, как и обещали, мы не поднимали налогообложение, и банки заплатят налог на прибыль предприятий по базовой ставке 25%. Но война продолжается. И из года в год потребности сектора безопасности и обороны требуют все больших расходов. Уже сейчас подготовка госбюджета на 2026 год побуждает нас к тяжелым решениям, поэтому для обеспечения предсказуемости налоговой политики считаю целесообразным заранее поднять вопрос о временном повышении ставки налога на прибыль банков на 2026 год», — написал он.

Читайте также: Гетманцев пообещал, что повышения налога на прибыль для банков в 2025 году не будет

Инициированный им законопроект предусматривает установление для банков ставки налога в размере 50% с одновременным запретом учета убытков прошлых периодов.

По прогнозам Гетманцева, это позволит привлечь дополнительно 30 млрд грн в государственный бюджет.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
olexey designer
olexey designer
1 октября 2025, 13:18
#
Манобанк надає мікрозайми «до завтра» під 200−500% річних, тому я цілком згоден, що треба таких банкірів обкладати податками по 50%, бо весь прибуток складають собі в кишеню
+
+30
HappyInterest
HappyInterest
1 октября 2025, 13:22
#
Та націоналізувати усе й усе шо ті 50% . з. Война ж продолжаєтся. Нашо ті банки здались. А ще одігархат є. Хай скинеться мільярдами. І вкладчиків з овдпшниками побрити трохи. І буде вам в бюджет 30 млрд доларів. А ще золотовалютний запас . Гроші є, а люди. Ввести рейтинг відлову мяса, і люди будуть. Видать карточки на їжу, ставити трудодні, усе як ми любимо. Красота. Че тупить то. Гулять так гулять
