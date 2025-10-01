Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предложил третий раз поднять налог на прибыль банков до 50% (сейчас — 25%). Об этом он написал в телеграмм-канале.

Что известно

В отличие от предыдущих раз налог не будет вводиться задним числом.

«В этом году, как и обещали, мы не поднимали налогообложение, и банки заплатят налог на прибыль предприятий по базовой ставке 25%. Но война продолжается. И из года в год потребности сектора безопасности и обороны требуют все больших расходов. Уже сейчас подготовка госбюджета на 2026 год побуждает нас к тяжелым решениям, поэтому для обеспечения предсказуемости налоговой политики считаю целесообразным заранее поднять вопрос о временном повышении ставки налога на прибыль банков на 2026 год», — написал он.

Инициированный им законопроект предусматривает установление для банков ставки налога в размере 50% с одновременным запретом учета убытков прошлых периодов.

По прогнозам Гетманцева, это позволит привлечь дополнительно 30 млрд грн в государственный бюджет.