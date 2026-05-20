Эра человекоподобных роботов: как ИИ и гуманоиды перепишут мировую экономику к 2035 году

Прорывы в сферах сенсорного восприятия и моторики, снабженные искусственным интеллектом, а также стремительное развитие аккумуляторных технологий выводят человекообразных роботов (гуманоидов) из научных лабораторий непосредственно в реальную экономику. Британские аналитики Barclays Research констатируют : человечество стоит на пороге масштабного изменения парадигмы автоматизации, которая навсегда изменит глобальный рынок труда и капитала.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Главное преимущество гуманоидов — их форма. В отличие от классических промышленных роботов-манипуляторов человекоподобные машины идеально интегрируются в уже существующую инфраструктуру (офисы, заводы, дома), созданную под человеческие параметры, без необходимости ее дорогостоящей перестройки или модернизации.

В ближайшие годы роботов будут массово привлекать в прогнозируемых средах — производстве, логистике и складском хозяйстве для выполнения простых монотонных задач. А уже в 2030-х годах, по мере усовершенствования моделей, они выйдут в сектор услуг, торговлю, образование и уход за пожилыми людьми.

Китай уходит в отрыв

Абсолютным лидером нового технологического уклада становится КНР. По данным руководительницы отдела тематических исследований FICC Barclays Зорницы Тодоровой, в прошлом году на Китай пришлось 85% всех мировых запусков гуманоидных роботов. Пекин вынужден форсировать это направление, чтобы спасти свою промышленную базу в 5 триллионов долларов от масштабного демографического кризиса: из-за быстрого старения населения дефицит рабочих рук в стране вскоре достигнет 37 миллионов человек.

По оценкам Barclays, при сохранении текущих темпов развития к 2035 году Китай развернет сеть из 24 миллионов гуманоидных роботов. Это эквивалентно добавлению 4% к текущей рабочей силе страны, полностью компенсирующей демографический спад.

Западные рынки постараются догнать лидера, однако будут действовать более осторожно. Из-за соображений кибербезопасности и защиты данных США и Европа, вероятно, введут жесткие барьеры против импорта китайских роботов. Это создаст защищенное окно возможностей для американских и европейских разработчиков.

По прогнозам Barclays, поскольку экономика США ориентирована преимущественно на услуги, массовое внедрение гуманоидов там начнется ближе к 2030-м годам, а их общее количество к 2035 году составит 3,7 миллиона единиц (2,5% американского рынка труда).

Новая геополитика: энергия и минералы вместо демографии

Массовое внедрение физического ИИ изменит ключевые факторы экономического роста. Когда гуманоиды начнут массово замещать людей, демографический фактор (старение или прирост населения) потеряет свое решающее значение для ВВП. Поэтому страны с молодым населением (например, Индия) частично потеряют свое прежнее экономическое преимущество — «демографический дивиденд».

Главным же ограничением для роста станут два других ресурса:

Доступность критически важных минералов (в том числе редкоземельных элементов), необходимых для производства роботов.

Наличие дешевой и избыточной электроэнергии для работы миллионных флотов андроидов и ИИ-инфраструктуры.

В этом контексте Китай снова будет иметь преимущество благодаря своему доминированию на рынке редкоземельных металлов и агрессивному расширению энергосетей. Тем временем Европа и Япония, также страдающие старением населения, столкнутся с серьезными вызовами из-за своей критической зависимости от импорта энергоносителей и минерального сырья.

Останутся ли люди без работы?

Аналитики Barclays считают страхи по поводу тотальной безработицы безосновательными, ссылаясь на исторические прецеденты. Глобальный руководитель экономических исследований Кристиан Келлер напоминает, что более 60% рабочих мест, которые существовали в 2018 году, вообще не было в 1940 году. Работы переберут на себя рутинные задачи, но в то же время создадут совершенно новые профессии и индустрии, поднимут общую производительность труда и капитала.

Более того, массовое внедрение физического ИИ (куда кроме гуманоидов входят дроны и беспилотники) уже сейчас приносит результаты. В США авиакомпании и агробизнес используют его для оптимизации процессов, а в Европе телекоммуникационные и энергетические гиганты с помощью робототехники повышают коэффициенты добычи нефти и снижают стоимость логистики последней мили.

Работы, вероятно, смогут выполнять задачи, которые раньше оставались недоступными для автоматизации:

Глобальный руководитель макростратегии Томос Фиотакис подчеркивает, что рынок сейчас существенно недооценивает потенциал физического ИИ, как когда-то в начале недооценивали смартфоны или стриминговые платформы. Снижение себестоимости производства благодаря работам сделает товары более доступными, повысит общий уровень благосостояния и подтолкнет вверх стоимость корпоративных активов на мировых биржах.