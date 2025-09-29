Государственный долг Украины в августе вырос на $6,58 миллиарда

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец августа достигла $192,71 млрд, увеличившись за месяц на $6,58 млрд. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Как изменилась сумма долга

Отмечается, что на 31 августа 2025 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 7951,29 млрд грн, или $192,71 млрд.

«В августе 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 177,41 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $6,58 млрд», — говорится в сообщении.

В частности, государственный и гарантированный государством внешний долг составил 5 989,86 млрд грн (75,34% от общей суммы), или $145,17 млрд, а государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1 961,43 млрд грн (24,66% от общей суммы), или $47,54 млрд.

Государственный долг Украины составил 7 657,17 млрд грн (96,3% от общей суммы), или $185,58 млрд. Гарантированный государством долг составил 294,12 млрд грн (3,7%), или $7,13 млрд.