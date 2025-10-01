В США шатдаун: Правительство приостановило работу

1 октября в 0:01 по восточному времени в США официально наступил шатдаун — федеральное правительство приостановило работу после того, как конгресс не смог принять бюджет на новый финансовый год.

Что это значит

На этот период госучреждениям запрещено тратить деньги, большинство госслужащих отправляют в неоплачиваемые отпуска, а те, чей функционал считается критически важным (медики, пограничники, военные, транспортные работники и другие), будут работать без зарплаты.

Это стало первым таким случаем почти за семь лет — в последние годы работа американского правительства приостанавливалась лишь частично, поскольку конгрессмены принимали законопроекты о временных бюджетах (continuing resolution, CR) на несколько месяцев, пока шли переговоры.

В современной истории шатдауны происходили 21 раз с учетом нынешнего, причем самый продолжительный пришелся на первое президентство Трампа и продлился 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019-го. Тогда ряд госслужащих, отправленных в неоплачиваемый отпуск, были вынуждены обратиться за продовольственной помощью, а те, кто работал без зарплаты, — массово уходить на больничные. Тот шатдаун обошелся американской экономике в $3 млрд.

Почему в США наступил шатдаун

Главным предметом противоречий стало сохранение субсидий в рамках Закона о доступном здравоохранении (Affordable Care Act), истекающих уже в конце 2025 года.

Попытки принять временный бюджет, который бы отсрочил шатдаун, также не увенчались успехом.

К чему приведет приостановка работы правительства

Администрация Трампа заранее поручила федеральным агентствам подготовить планы массовых увольнений — это беспрецедентная мера по сравнению с предыдущими шатдаунами, когда госслужащих отправляли в неоплачиваемые отпуска.

По данным Washington Post, сокращения не затронут те ведомства, что получили дополнительное финансирование в рамках программного «большого прекрасного билля» Трампа. Речь прежде всего о министерствах обороны и внутренней безопасности, а также миграционных службах.

Остальные же ведомства могут быть вынуждены сохранить минимальное число сотрудников и после возвращения правительства к нормальной работе, тем самым реализуя курс Трампа на сокращение госаппарата, отмечает газета.

В общей сложности без зарплаты останутся около 4 млн американцев, работающих на государственной службе.