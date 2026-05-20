Минфин провел аукцион по обмену ОВГЗ: сколько средств удалось привлечь

Министерство финансов Украины провело успешный аукцион по обмену облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). В рамках торгов ведомство удовлетворило заявки инвесторов на общую сумму 3,9 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Во время этого аукциона участники рынка согласились обменять ОВГЗ, срок погашения которых истекает в ближайшее время — 10 июня 2026 года, на новые долгосрочные ценные бумаги. Срок обращения новых облигаций рассчитан до 14 июня 2028, а их средневзвешенная доходность была зафиксирована на уровне 15,9%.
В финансовом ведомстве подчеркивают, что switch-аукционы позволяют одновременно решить несколько критических задач:
- уменьшить краткосрочную нагрузку на бюджет;
- сделать график погашений более сбалансированным;
- повысить предсказуемость и устойчивость государственных денег.
Кроме того, такие операции по реструктуризации стимулируют развитие внутреннего рынка государственных заимствований и наглядно демонстрируют высокий уровень доверия институциональных инвесторов к государственным ценным бумагам Украины.
Напомним
«Минфин» писал, что Министерство финансов 19 мая на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,3 млрд грн, что на 1,66 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 641,4 млн грн.
