С 1 июня Япония официально признает зарубежные стейблкоины законным средством электронных платежей

Финансовое агентство Японии (FSA) объявило, что с 1 июня 2026 года определённые стейблкоины, выпущенные за рубежом, будут признаны электронными платёжными инструментами. Об этом пишет me.news.

Это стало возможным после пересмотра Постановления Кабинета министров о электронных платёжных инструментах, которое теперь включает права бенефициаров траста, установленные в соответствии с иностранным законодательством, соответствующим правовой системе Японии.

Это изменение обеспечивает юридическую основу для законного обращения этих стейблкоинов на территории Японии.

Кроме того, эти иностранные права бенефициаров траста не будут классифицироваться как ценные бумаги в соответствии с Законом о финансовых инструментах и биржах.