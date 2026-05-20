Украина готовит новую экономическую стратегию: на что сделают ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-заседание Международной консультативной группы по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития нашей страны. Главной темой обсуждения стал проект комплексной стратегии экономической трансформации Украины под названием «Экономика будущего». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этот документ разработан при аналитической поддержке Всемирного банка и при непосредственном участии его президента Аджая Банги. Стратегия объединит все текущие правительственные программы и международные обязательства Украины в единую целостную платформу для привлечения частного капитала.

План трансформации базируется на двух ключевых задачах: достижении полной бюджетной самодостаточности Украины и обеспечении устойчивого экономического роста.

По словам премьер-министра экономики Юлии Свириденко, в основу новой стратегии заложены фундаментальные правила Евросоюза. Речь идет, прежде всего, о построении конкурентной и инвестиционно привлекательной экономической модели с сильными институтами и динамичным развитием частного сектора.

Отраслевые приоритеты «Экономики будущего»

Правительство определило список стратегических секторов, которые станут главными точками привлечения частных инвестиций и драйверами трансформации:

Развитие оборонных технологий;

Энергетический сектор;

Аграрный комплекс;

Транспорт и логистика;

Машиностроение;

IT-индустрия;

Добыча и переработка критических минералов.

Свириденко также озвучила конкретные макроэкономические маркеры, которые заложены в основу стратегии как амбициозную, но вполне достижимую цель для Украины:

Рост ВВП: повышение средних темпов экономического роста до 6% в год;

Производительность труда: скачок показателя с нынешних скромных 1,3% до 5%;

Инвестиции: увеличение доли капиталовложений в ВВП с довоенных 16% до 24−30% ежегодно.

В рамках заседания, в котором приняли участие члены правительства, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и иностранные партнеры, Зеленский назвал главные приоритеты, на которые государство делает ставку уже сейчас.

Антибалистический щит. Президент назвал развитие совместной с европейскими партнерами антибаллистической системы приоритетом номер один в этом году. Ужесточение ПВО и усиление санкционного давления на Россию являются базовыми условиями для защиты экономического потенциала и приближения окончания войны.

Восстановление Украины. Украина ожидает, что результатом предстоящей международной Конференции по вопросам восстановления, которая состоится в Гданьске, станут конкретные инвестиционные проекты, направленные на срочное укрепление и защиту украинской энергосистемы перед началом зимнего периода.

Безопасное небо. Власти активно работают над политическим и техническим решением, которое позволит ввести так называемый аэропортовый ceasefire (режим прекращения огня для возобновления работы гражданской авиации).

Кроме того, Зеленский поблагодарил Евросоюз за масштабную программу поддержки в размере 90 миллиардов евро и подчеркнул, что Украина полностью готова к открытию шести регуляторных кластеров, что станет четким сигналом для международных инвесторов.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов призвал поддержать ускорение вступления Украины в Евросоюз, особенно учитывая реалии войны.

«Ни одна из стран не сталкивалась с таким на пути в Евросоюз, и извините, но надо, скажем так, принимать эксклюзивность Украины в этом случае. И опять-таки, развивая экономику Украины, в конце концов вы сделаете хорошую инвестицию для себя», — подчеркнул Буданов.

Экономика, понятная людям

Важный акцент в рамках дискуссии сделал старший советник Goldman Sachs, Microsoft и Anthropic, бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Его мнение единодушно поддержали все участники встречи. Сунак подчеркнул, что финальный документ должен быть четким и привлекательным, прежде всего, для украинцев.

«Нам нужно показать, что этот план будет работать для Украины. Что это означает с точки зрения рабочих мест, благосостояния, безопасности. Поэтому, надеюсь, во время подготовки этого документа мы еще раз тщательно пересмотрим его и проанализируем, чтобы убедиться, что он будет привлекательным для внутренней аудитории», — заявил Сунак.