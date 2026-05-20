Украина готовит новую экономическую стратегию: на что сделают ставку

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 мая 2026, 15:39 Читати українською

Украина готовит новую экономическую стратегию: на что сделают ставку

Президент Украины Владимир Зеленский провел онлайн-заседание Международной консультативной группы по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития нашей страны. Главной темой обсуждения стал проект комплексной стратегии экономической трансформации Украины под названием «Экономика будущего». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Украина готовит новую экономическую стратегию: на что сделают ставку
Фото: president.gov.ua

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Этот документ разработан при аналитической поддержке Всемирного банка и при непосредственном участии его президента Аджая Банги. Стратегия объединит все текущие правительственные программы и международные обязательства Украины в единую целостную платформу для привлечения частного капитала.

План трансформации базируется на двух ключевых задачах: достижении полной бюджетной самодостаточности Украины и обеспечении устойчивого экономического роста.

По словам премьер-министра экономики Юлии Свириденко, в основу новой стратегии заложены фундаментальные правила Евросоюза. Речь идет, прежде всего, о построении конкурентной и инвестиционно привлекательной экономической модели с сильными институтами и динамичным развитием частного сектора.

Отраслевые приоритеты «Экономики будущего»

Правительство определило список стратегических секторов, которые станут главными точками привлечения частных инвестиций и драйверами трансформации:

  • Развитие оборонных технологий;
  • Энергетический сектор;
  • Аграрный комплекс;
  • Транспорт и логистика;
  • Машиностроение;
  • IT-индустрия;
  • Добыча и переработка критических минералов.

Свириденко также озвучила конкретные макроэкономические маркеры, которые заложены в основу стратегии как амбициозную, но вполне достижимую цель для Украины:

  • Рост ВВП: повышение средних темпов экономического роста до 6% в год;
  • Производительность труда: скачок показателя с нынешних скромных 1,3% до 5%;
  • Инвестиции: увеличение доли капиталовложений в ВВП с довоенных 16% до 24−30% ежегодно.

В рамках заседания, в котором приняли участие члены правительства, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и иностранные партнеры, Зеленский назвал главные приоритеты, на которые государство делает ставку уже сейчас.

Антибалистический щит. Президент назвал развитие совместной с европейскими партнерами антибаллистической системы приоритетом номер один в этом году. Ужесточение ПВО и усиление санкционного давления на Россию являются базовыми условиями для защиты экономического потенциала и приближения окончания войны.

Восстановление Украины. Украина ожидает, что результатом предстоящей международной Конференции по вопросам восстановления, которая состоится в Гданьске, станут конкретные инвестиционные проекты, направленные на срочное укрепление и защиту украинской энергосистемы перед началом зимнего периода.

Безопасное небо. Власти активно работают над политическим и техническим решением, которое позволит ввести так называемый аэропортовый ceasefire (режим прекращения огня для возобновления работы гражданской авиации).

Кроме того, Зеленский поблагодарил Евросоюз за масштабную программу поддержки в размере 90 миллиардов евро и подчеркнул, что Украина полностью готова к открытию шести регуляторных кластеров, что станет четким сигналом для международных инвесторов.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов призвал поддержать ускорение вступления Украины в Евросоюз, особенно учитывая реалии войны.

«Ни одна из стран не сталкивалась с таким на пути в Евросоюз, и извините, но надо, скажем так, принимать эксклюзивность Украины в этом случае. И опять-таки, развивая экономику Украины, в конце концов вы сделаете хорошую инвестицию для себя», — подчеркнул Буданов.

Экономика, понятная людям

Важный акцент в рамках дискуссии сделал старший советник Goldman Sachs, Microsoft и Anthropic, бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Его мнение единодушно поддержали все участники встречи. Сунак подчеркнул, что финальный документ должен быть четким и привлекательным, прежде всего, для украинцев.

«Нам нужно показать, что этот план будет работать для Украины. Что это означает с точки зрения рабочих мест, благосостояния, безопасности. Поэтому, надеюсь, во время подготовки этого документа мы еще раз тщательно пересмотрим его и проанализируем, чтобы убедиться, что он будет привлекательным для внутренней аудитории», — заявил Сунак.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+24
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
Володимир Нєтряпко (адміністратор Преміум Пакета)
20 мая 2026, 15:54
#
Мільярд дерев в луганській області, космодром в донецькій, презЄдентський університет в Бердянську, діснейленд в Залізному Порті!
+
0
lider2000
lider2000
20 мая 2026, 16:11
#
Нью Васюки
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает energy1 и 20 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами