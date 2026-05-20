Свириденко назвала, сколько счастливых семей ВПЛ с ВОТ получили жилье

Более 160 семей завершили соглашения и приобрели новое жилье благодаря возможности заказать средства по программе. Еще 860 соглашений — подписаны и ожидают перерасчет средств. Об этом написала премьер Юлия Свириденко.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Где наибольший спрос

Жилищными ваучерами воспользовались в 14 регионах Украины. Больше всего — в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской областях и в Киеве.

Более 91% приобретенных объектов — это квартиры, еще около 8% — частные дома. Около 87% жилья приобретено на вторичном рынке.

Жилые ваучеры позволяют семьям выбирать жилье в соответствии с их потребностями. Ваучер дает возможность приобрести квартиру или дом или инвестировать в строительство.

Читайте также: Жилой ваучер на 2 млн грн: какие расходы покупатель должен оплатить самостоятельно

Сколько забронировано жилых ваучеров

На этом этапе финансирования жилищный ваучер на сумму 2 млн грн забронирован для почти 3300 семей на общую сумму 6,59 млрд грн. Для тех, кто получил подтверждение бронирования средств по ваучеру, сейчас 60 дней, чтобы заключить договор покупки жилья у любого нотариуса.

Как использовать жилой ваучер по программе «Жилье для ВПЛ с ТОТ»: пошаговая инструкция

Если заказанные средства не использованы в течение 60 дней, они возвращаются на счет оператора и направят их следующим заявителям в очереди. В таком случае человек сможет повторно подать заявку и снова стать в очередь.