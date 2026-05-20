Британия ослабляет санкции: Лондон разрешил импорт дизеля и авиатоплива, изготовленных из российской нефти

Правительство Великобритании пошло на смягчение санкционного режима против России. Лондон официально разрешил импортировать в страну дизельное топливо и топливо для реактивных двигателей (авиагас), изготовленное из российской сырой нефти на нефтеперерабатывающих заводах третьих стран, в частности Индии и Турции. Соответствующую генеральную лицензию британские власти опубликовали поздно вечером во вторник. Документ вступил в силу в среду, 20 мая, и не содержит ограничений по сроку действия.

Британская власть вынуждена пойти на такой шаг, поскольку мировой нефтяной рынок до сих пор находится в состоянии глубокого кризиса из-за войны в Иране. Самый сильный дефицит и ценовой шок испытал именно сегмент дизельного и авиационного топлива.

Ценники на энергоносители стремительно взмыли вверх после того, как в конце февраля США и Израиль начали бомбардировку Ирана, что полностью парализовало работу крупных НПЗ в Ближневосточном регионе, от поставок которого критически зависит Европа.

В настоящее время европейский дизельный бенчмарк (фьючерсы на газойль ICE) торгуется на рекордно высоком уровне около $160 за баррель, сообщает Bloomberg.

Новая лицензия существенно нивелирует действие жестких санкций, введенных Великобританией в начале этого года, пытаясь перекрыть Кремлю потоки нефтедолларов. Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Москва переориентировала экспорт своей сырой нефти на новые рынки. Главным покупателем стала Индия, до этого импортировавшая российское сырье в минимальных объемах.

По данным аналитической компании Vortexa, начиная с января 2026 года, Британия полностью прекратила импорт любого дизельного или авиационного топлива из Индии. Однако топливный кризис заставил Лондон пересмотреть свою позицию.

«Минфин» писал, что Соединенные Штаты продлили еще на 30 дней действие санкционного исключения, позволяющего отдельным странам покупать российскую нефть, чтобы поддержать страны, наиболее пострадавшие от энергетического кризиса на фоне войны с Ираном.