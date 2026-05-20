20 мая 2026, 13:04 Читати українською

Цены на нефть падают после заявлений Трампа о скором завершении войны с Ираном

В среду, 20 мая, цены на нефть упали примерно на 1% после того, как президент США Дональд Трамп снова заявил, что война с Ираном закончится очень быстро. При этом инвесторы и дальше с осторожностью относятся к результатам мирных переговоров на фоне продолжающихся перебоев в поставках нефти с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

Фото: pixabay

Динамика цен

По состоянию на 09:40 фьючерсы на нефть марки Brent упали на $1,11 (1%) до $110,17 за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на $1,12 (1,1%) до $103,03.

Оба эталонных индекса упали почти на $1 во вторник после того, как вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что США и Иран достигли прогресса в переговорах, и ни одна из сторон не желает возобновления военных действий.

Что говорят эксперты

«Эталонные цены на нефть несколько снизились на фоне возможного заключения соглашения, поскольку рынок оценивает потенциальные геополитические последствия», — заявил старший аналитик нефтяного рынка LSEG Эмрил Джамил.

В то же время, по его словам, даже в случае достижения договоренностей цены на нефть могут и дальше расти, поскольку поставки вряд ли быстро вернутся к довоенному уровню.

«Инвесторы стремятся оценить, смогут ли Вашингтон и Тегеран действительно найти общий язык и заключить мирное соглашение, учитывая, что позиция США меняется каждый день», — отметил Тошитака Тазава, аналитик Fujitomi Securities.

Прогноз

Аналитики Citi во вторник прогнозировали, что в ближайшее время цена на нефть Brent может вырасти до $120 за баррель. В банке считают, что рынок недооценивает риски длительных перебоев с поставкой нефти и более широких геополитических угроз.

В последние дни некоторым танкерам удалось пройти через Ормузский пролив, однако их количество все еще значительно ниже довоенного уровня — раньше через пролив ежедневно проходило около 130 судов.

В среду Ормузский пролив покинули два супертанкера, еще одно судно начало выходить из залива после двух месяцев ожидания. На его борту находится около 6 млн. баррелей ближневосточной нефти.

Чтобы компенсировать дефицит на мировом рынке из-за войны войны, страны все активнее используют коммерческие и стратегические запасы нефти.

В США запасы сырой нефти на прошлой неделе сократились уже пятую неделю подряд, свидетельствуют данные Американского института нефти. В то же время, уменьшились и запасы горючего.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
