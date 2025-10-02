Правительство начинает подготовку к продаже пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка

Кабмин принял решение о начале подготовки к продаже пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале Сенс Банк и Укргазбанк . Цель — сокращение доли государственной собственности в банковском секторе и привлечение средств от продаж в Госбюджет Украины, говорится в сообщении Министерства финансов.

Подробности

Продажа акций будет осуществляться в соответствии с Законом Украины «Об особенностях продажи пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале банков» в три этапа:

подготовка пакета акций к продаже;

проведение конкурса;

заключение договора купли-продажи.

Принятое распоряжение Правительства предусматривает начало подготовки к продаже пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка.

Напомним

Уменьшение доли государства в банковском секторе — одна из восьми приоритетных операционных целей Минфина Программы действий Правительства.

Также 14 августа 2025 г. Совет по финансовой стабильности рассмотрел потенциальные риски продажи пакетов акций Сенс Банка и Укргазбанка для финансовой системы.

По результатам обсуждения было подтверждено, что продажи пакетов акций этих банков не будут оказывать негативного влияния на стабильность банковской системы.

Минфин планирует до конца осени 2025 объявить конкурс по отбору советника по продаже пакетов акций Сенс Банк и Укргазбанк.