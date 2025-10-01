Multi от Минфин
українська
1 октября 2025, 15:53

Рекордные $9,6 трлн в сутки: мировой валютный рынок растет, а доллар усиливает лидерство — отчет BIS

Ежедневный оборот на мировом валютном рынке достиг нового исторического максимума в $9,6 трлн, что на 28% больше, чем три года назад. Вместе с ростом рынка усилилось и доминирование доллара США, который участвовал почти в 90% всех сделок. Об этом свидетельствуют данные отчета Банка международных расчетов (BIS).

Ежедневный оборот на мировом валютном рынке достиг нового исторического максимума в $9,6 трлн, что на 28% больше, чем три года назад.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Изменение приоритетов трейдеров: от свопов к спотовым сделкам

Исследование BIS зафиксировало существенные изменения в поведении участников рынка, что может свидетельствовать о реакции на повышенную волатильность и желании хеджировать риски.

  • Рост мгновенных сделок: Значительно выросла популярность спотовых транзакций (мгновенный обмен), доля которых достигла 31% от общего оборота. Также выросла доля прямых форвардов (сделки на будущее) — до 19%.
  • Свопы теряют позиции: Хотя валютные свопы остаются самым популярным инструментом с оборотом $4 трлн в день, их доля упала с 51% до 42%.
  • Спрос на опционы: Оборот валютных опционов вырос более чем вдвое, и теперь они составляют 7% рынка.

Главные валюты: доллар недосягаем, юань догоняет

Американский доллар не просто сохранил, но и укрепил свои позиции как главная мировая валюта, став участником 89,2% всех транзакций (против 88,4% в 2022 году).

Позиции других валют изменились разнонаправленно:

  • Евро и британский фунт потеряли часть своей доли рынка, которая сократилась до 28,9% и 10,2% соответственно. Падение фунта стало самым большим среди основных валют.
  • Китайский юань продолжил уверенный рост, достигнув доли в 8,5% мирового оборота.
  • Швейцарский франк также продемонстрировал рост, заняв шестое место с долей 6,4%.

Финансовые центры: Лондон лидирует, Сингапур делает рывок

География валютной торговли, как и прежде, чрезвычайно концентрирована: 75% всего оборота приходится на четыре города.

  • Лондон (около 38% рынка) и Нью-Йорк (около 19%) остаются неизменными лидерами.
  • Главным событием стал стремительный рост Сингапура, который увеличил свою долю с 9,5% до 11,8%, уверенно закрепившись на третьем месте в мире и став ключевым азиатским финансовым хабом.

Почему это важно

Доминирование доллара неоспоримо. Вопреки разговорам о «дедолларизации», факты свидетельствуют об обратном: доллар США стал еще более центральным для глобальной финансовой системы, что дает Соединенным Штатам огромные экономические и геополитические рычаги.

Волатильность — новая норма. Рост объемов торговли и спроса на спотовые сделки и опционы указывает на то, что бизнес и инвесторы живут в условиях повышенной неопределенности. Они вынуждены более активно управлять валютными рисками, вызванными нестабильной экономической политикой и геополитическими событиями.

Экономический центр смещается на Восток. Усиление позиций китайского юаня и, что более важно, феноменальный рост Сингапура как финансового центра являются ярким свидетельством растущей роли Азии в мировой экономике.

В целом отчет рисует картину глобальной финансовой системы, которая становится все более взаимосвязанной и активной, но в то же время и более нервной и чувствительной к любым кризисным явлениям.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Комментарии - 1

+
0
FARUR
FARUR
1 октября 2025, 18:52
#
Так и должно быть,$ будет главной валютой до самого конца. Недолго осталось. Реформа ООН положит началу, конца всей мировой системы. И скорее всего это произойдёт ещё при Трампе. Так что запомните этот пост и следите за реформой ООН. КРАХ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ ПРОИЗОЙДЁТ СРАЗУ ПОСЛЕ РЕФОРМЫ ТАК ПРЕДСКАЗАНО, более 2000 лет назад. Это не шутка.
