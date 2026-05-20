В Германии требуют отмены пенсий для госслужащих

Дискуссия о том, чтобы перевести госслужащих в общую систему обязательного пенсионного страхования, ведётся уже давно, и значительное большинство немцев поддерживает полную отмену отдельных пенсионных выплат для чиновников, пишет Аusnews.de.

Реформа пенсий

Пять из шести немцев требуют реформы пенсий для чиновников и политиков. 86% считают, что их нужно перевести в обычную систему обязательного пенсионного страхования наравне с обычными работниками и самозанятыми. Против — только 10%.

Споры о государственных пенсиях для чиновников идут уже давно. В начале года экономист Аксель Берш-Супан, который хорошо разбирается в пенсиях, заявил: по его мнению, эти пенсии нужно отменить.

В МВД Германии считают, что пенсии чиновников нельзя сравнивать с обычными пенсиями, потому что у них другие задачи. Обычная государственная пенсия — это только базовая защита (первый уровень). А пенсия чиновника заменяет сразу два уровня: и базовую пенсию, и дополнительную профессиональную.

Кто еще против отмены

Немецкий союз чиновников (dbb) выступил против этого требования. Кроме того, эксперты предупреждают: отмена государственных пенсий с определённого момента может ударить по самому обществу и привести к росту страховых взносов в пенсионный фонд, то есть стать убыточной для системы в целом.

В ответ союз чиновников критикует не пенсии госслужащих, а другие социальные расходы — например, Bürgergeld, надбавки к пенсиям для жителей Восточной Германии и так называемые материнские пенсии.

В свою очередь, профсоюз ver.di приводит пять аргументов против того, чтобы переводить чиновников в общую пенсионную систему.