українська
3 октября 2025, 14:02

Налоговая разрабатывает систему автоматического взыскания долгов с банковских счетов

Государственная налоговая служба разрабатывает новую систему автоматизированного взыскания задолженности со счетов налогоплательщиков. Нововведение предусматривает переход от бумажных документов к электронному формату и автоматическому списанию средств через банковскую систему. Об этом сообщила глава ГНС Леся Карнаух во время встречи с бизнес-ассоциациями.

► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Налоговое ведомство завершает разработку и тестирование программного обеспечения, которое должно повысить эффективность работы с налоговыми долгами. Ключевой особенностью системы станет отказ от традиционных бумажных платежных инструкций в пользу электронных.

Новая платформа обеспечит улучшенное информационное взаимодействие между тремя ключевыми участниками процесса: ГНС, Государственной казначейской службой и поставщиками платежных услуг. Благодаря этому станет возможным принудительное списание задолженности с банковских счетов должников в автоматическом режиме через систему электронных платежей Национального банка Украины.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментарии - 3

Я. ..
Я. ..
3 октября 2025, 14:32
«Податкова розробляє систему автоматичного стягування боргів з банківських рахунків»

Прикольно, а податкова так само автоматично буде повертати на рахунки кошти, які були помилково або навмисно заблоковані без підстав?)

Бо зараз податкова майже за настроєм блокує податкові накладі всім кому не лінь, а розблоковувати їх — це потім суди місяцями тривають, тож автоматичне повернення коштів на рахунок теж буде, чи треба буде вже в паперовому вигляді звертатися до податкової і в кращих традиціях чекати, що через місяць, можливо, але не точно, тобі повернуть кошти?)
Qwerty1999
Qwerty1999
3 октября 2025, 16:07
Податкові накладі і податковий борг — різні речі.

Повернення коштів малоймовірне, а от зарахування
в якості авансового опдаткового платежу — цілком можливе…
TAN72
TAN72
3 октября 2025, 15:26
Цифровое рабство
