Государственная налоговая служба разрабатывает новую систему автоматизированного взыскания задолженности со счетов налогоплательщиков. Нововведение предусматривает переход от бумажных документов к электронному формату и автоматическому списанию средств через банковскую систему. Об этом сообщила глава ГНС Леся Карнаух во время встречи с бизнес-ассоциациями.
Налоговая разрабатывает систему автоматического взыскания долгов с банковских счетов
► Подписывайтесь на телеграм-канал«Минфина»: главные финансовые новости
Налоговое ведомство завершает разработку и тестирование программного обеспечения, которое должно повысить эффективность работы с налоговыми долгами. Ключевой особенностью системы станет отказ от традиционных бумажных платежных инструкций в пользу электронных.
Новая платформа обеспечит улучшенное информационное взаимодействие между тремя ключевыми участниками процесса: ГНС, Государственной казначейской службой и поставщиками платежных услуг. Благодаря этому станет возможным принудительное списание задолженности с банковских счетов должников в автоматическом режиме через систему электронных платежей Национального банка Украины.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 3
Прикольно, а податкова так само автоматично буде повертати на рахунки кошти, які були помилково або навмисно заблоковані без підстав?)
Бо зараз податкова майже за настроєм блокує податкові накладі всім кому не лінь, а розблоковувати їх — це потім суди місяцями тривають, тож автоматичне повернення коштів на рахунок теж буде, чи треба буде вже в паперовому вигляді звертатися до податкової і в кращих традиціях чекати, що через місяць, можливо, але не точно, тобі повернуть кошти?)
Повернення коштів малоймовірне, а от зарахування
в якості авансового опдаткового платежу — цілком можливе…