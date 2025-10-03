Налоговая разрабатывает систему автоматического взыскания долгов с банковских счетов

Государственная налоговая служба разрабатывает новую систему автоматизированного взыскания задолженности со счетов налогоплательщиков. Нововведение предусматривает переход от бумажных документов к электронному формату и автоматическому списанию средств через банковскую систему. Об этом сообщила глава ГНС Леся Карнаух во время встречи с бизнес-ассоциациями.

Налоговое ведомство завершает разработку и тестирование программного обеспечения, которое должно повысить эффективность работы с налоговыми долгами. Ключевой особенностью системы станет отказ от традиционных бумажных платежных инструкций в пользу электронных.

Новая платформа обеспечит улучшенное информационное взаимодействие между тремя ключевыми участниками процесса: ГНС, Государственной казначейской службой и поставщиками платежных услуг. Благодаря этому станет возможным принудительное списание задолженности с банковских счетов должников в автоматическом режиме через систему электронных платежей Национального банка Украины.