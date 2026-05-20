Украинские сети АЗС повысили цены на топливо. В среду, 20 мая, подорожали все основные виды бензина и дизельное топливо, тогда как автогаз стал единственным подешевевшим топливом. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 20 мая: в Украине стремительно дорожает бензин
Средние цены на горючее
Динамика изменения стоимости горючего за последние сутки выглядит следующим образом:
- Бензин А-95 премиум подорожал на 62 копейки до 79,72 грн/л;
- Бензин А-95 подорожал на 61 копейку до 75,23 грн/л;
- Бензин А-92 подорожал на 39 копеек до 68,44 грн/л;
- Дизельное горючее подорожало на 9 копеек до 87,38 грн/л;
- Автогаз подешевел на 4 копейки до 47,45 грн/л.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
