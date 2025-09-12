Главное за неделю: НБУ и ЕЦБ сохранили ставки, инфляция замедлилась

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко передала главе миссии Международного валютного фонда (МВФ) Гэвину Грейу письмо с запросом о новой программе сотрудничества. Это произошло по итогам недельной работы миссии Фонда в Киеве. Новая программа должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет.

В августе инфляция в Украине продолжила замедление — Госстат

Потребительская инфляция в Украине продолжает замедляться: в августе 2025 года она составила 13,2% в годовом измерении, что ниже показателя в 14,1% в июле. За месяц (август к июлю) цены даже несколько снизились (-0,2%). Главным фактором такого замедления стало сезонное падение цен на овощи и фрукты.

Золото продолжает бить рекорды, превысив $3659 на фоне ожиданий снижения ставок ФРС