українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
12 сентября 2025, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: НБУ и ЕЦБ сохранили ставки, инфляция замедлилась

Главные финансовые новости мира и Украины за неделю 8−12 сентября.

Главные финансовые новости мира и Украины за неделю 8−12 сентября.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Согласно июльскому макроэкономическому прогнозу НБУ, снижение учетной ставки должно начаться уже в четвертом квартале 2025 года.

ЕЦБ оставил ставки без изменений

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем сентябрьском заседании ожидаемо принял решение оставить ключевые процентные ставки на прежних уровнях.

МВФ оценил дефицит финансирования Украины до $20 миллиардов до 2027 года — Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что потребности Украины в финансировании на 2026−2027 годы могут быть на $10−20 миллиардов выше, чем ожидает правительство в Киеве. Это расхождение возникло во время недавних переговоров в Украине, посвященных будущему пакету помощи.

Верховный суд США рассмотрит законность пошлин Трампа в ускоренном порядке

Верховный суд Соединенных Штатов во вторник объявил, что в ускоренном режиме рассмотрит дело о законности масштабных импортных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Решение суда может определить судьбу одного из краеугольных камней экономической политики президента, а его последствия окажут значительное влияние на экономику США и мировую торговлю.

Украина получила еще 1 миллиард евро от ЕС за счет российских замороженных активов

В среду, 10 сентября, Украина получила восьмой транш от ЕС в размере 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Украина официально запросила у МВФ новую программу сотрудничества

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко передала главе миссии Международного валютного фонда (МВФ) Гэвину Грейу письмо с запросом о новой программе сотрудничества. Это произошло по итогам недельной работы миссии Фонда в Киеве. Новая программа должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет.

В августе инфляция в Украине продолжила замедление — Госстат

Потребительская инфляция в Украине продолжает замедляться: в августе 2025 года она составила 13,2% в годовом измерении, что ниже показателя в 14,1% в июле. За месяц (август к июлю) цены даже несколько снизились (-0,2%). Главным фактором такого замедления стало сезонное падение цен на овощи и фрукты.

Золото продолжает бить рекорды, превысив $3659 на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

Мощное ралли на рынке золота продолжилось во вторник: цена драгоценного металла обновила исторический максимум, достигнув отметки в более чем $3659 за унцию. Главным драйвером роста стало усиление ожиданий рынка относительно нескольких снижений процентных ставок Федеральной резервной системой США в этом году.

