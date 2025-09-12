Главные финансовые новости мира и Украины за неделю 8−12 сентября.
Главное за неделю: НБУ и ЕЦБ сохранили ставки, инфляция замедлилась
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%
Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Согласно июльскому макроэкономическому прогнозу НБУ, снижение учетной ставки должно начаться уже в четвертом квартале 2025 года.
ЕЦБ оставил ставки без изменений
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем сентябрьском заседании ожидаемо принял решение оставить ключевые процентные ставки на прежних уровнях.
МВФ оценил дефицит финансирования Украины до $20 миллиардов до 2027 года — Bloomberg
Международный валютный фонд (МВФ) считает, что потребности Украины в финансировании на 2026−2027 годы могут быть на $10−20 миллиардов выше, чем ожидает правительство в Киеве. Это расхождение возникло во время недавних переговоров в Украине, посвященных будущему пакету помощи.
Верховный суд США рассмотрит законность пошлин Трампа в ускоренном порядке
Верховный суд Соединенных Штатов во вторник объявил, что в ускоренном режиме рассмотрит дело о законности масштабных импортных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Решение суда может определить судьбу одного из краеугольных камней экономической политики президента, а его последствия окажут значительное влияние на экономику США и мировую торговлю.
Украина получила еще 1 миллиард евро от ЕС за счет российских замороженных активов
В среду, 10 сентября, Украина получила восьмой транш от ЕС в размере 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
Украина официально запросила у МВФ новую программу сотрудничества
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко передала главе миссии Международного валютного фонда (МВФ) Гэвину Грейу письмо с запросом о новой программе сотрудничества. Это произошло по итогам недельной работы миссии Фонда в Киеве. Новая программа должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет.
В августе инфляция в Украине продолжила замедление — Госстат
Потребительская инфляция в Украине продолжает замедляться: в августе 2025 года она составила 13,2% в годовом измерении, что ниже показателя в 14,1% в июле. За месяц (август к июлю) цены даже несколько снизились (-0,2%). Главным фактором такого замедления стало сезонное падение цен на овощи и фрукты.
Золото продолжает бить рекорды, превысив $3659 на фоне ожиданий снижения ставок ФРС
Мощное ралли на рынке золота продолжилось во вторник: цена драгоценного металла обновила исторический максимум, достигнув отметки в более чем $3659 за унцию. Главным драйвером роста стало усиление ожиданий рынка относительно нескольких снижений процентных ставок Федеральной резервной системой США в этом году.
