НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15,5%

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике, 11 сентября.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Решение правления

«Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5%. Это позволит и дальше поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5%. Национальный банк готов гибко реагировать на изменения в распределении рисков», — отметил Пышный.

Согласно июльскому макроэкономическому прогнозу НБУ, снижение учетной ставки должно начаться уже в четвертом квартале 2025 года.

Напомним

24 июля правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

17 апреля правление НБУ приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 15,5% годовых.

6 марта правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку до 15,5% годовых.

23 января 2025 года правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых.

12 декабря 2024 года правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 13,5% годовых.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.