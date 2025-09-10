Multi от Минфин
українська
10 сентября 2025, 15:22

Верховный суд США рассмотрит законность пошлин Трампа в ускоренном порядке

Верховный суд Соединенных Штатов во вторник объявил, что в ускоренном режиме рассмотрит дело о законности масштабных импортных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Решение суда может определить судьбу одного из краеугольных камней экономической политики президента, а его последствия окажут значительное влияние на экономику США и мировую торговлю. Об этом пишет The Washington Post.

Верховный суд Соединенных Штатов во вторник объявил, что в ускоренном режиме рассмотрит дело о законности масштабных импортных пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Суть дела

Центральный юридический вопрос заключается в том, предоставляет ли Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года президенту право вводить пошлины, объявляя чрезвычайное положение в экономике.

  • Позиция администрации Трампа: Президент действовал законно, используя предоставленные ему Конгрессом полномочия для борьбы с «чрезвычайными угрозами», такими как поток фентанила и крупные торговые дефициты.
  • Позиция истцов (малый бизнес и штаты): Президент не имеет таких полномочий. Они утверждают, что это «захват власти», поскольку, согласно Конституции, право вводить пошлины принадлежит исключительно Конгрессу.

Предварительные решения судов и аргументы сторон

Два федеральных суда низшей инстанции, включая апелляционный суд, уже постановили, что Трамп превысил свои полномочия, используя закон IEEPA. Истцы утверждают, что действия президента нарушают принцип разделения властей и противоречат «доктрине значимых вопросов», которую недавно активно применял сам Верховный суд.

Высокие ставки: триллион долларов и экономика

На кону стоит не только экономическая политика. Администрация Трампа предупредила, что негативное решение суда может заставить правительство вернуть до $1 триллиона уже собранных пошлин, что может спровоцировать фискальный кризис.

В то же время, по оценкам Yale Budget Lab, действующие пошлины, которые подняли эффективную ставку на импорт до самого высокого уровня со времен Великой депрессии, могут стоить среднему американскому домохозяйству $2400 в год.

Сроки

Верховный суд установил сжатые сроки для подачи документов (до 19 сентября) и назначил слушание на первую неделю ноября, что свидетельствует о чрезвычайной важности дела.

