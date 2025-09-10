Украина получила еще 1 млрд евро от ЕС за счет российских замороженных активов

В среду, 10 сентября, Украина получила восьмой транш от ЕС в размере 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

В рамках инициативы ERA Минфин уже привлек от Европейского Союза 10 млрд евро. Ожидается, что остальные средства от Е С Украина будет получать частями до конца 2025 года.

ERA предусматривает направление Украине в $50 млрд, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Взнос Е С составляет 18,1 млрд. евро ($20 млрд.).

Напомним, Евросоюз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине — 58,5 млрд евро на приоритетные расходы госбюджета. За 8 месяцев 2025 года страна получила более 16,5 млрд. евро от ЕС.

Куда направят средства

Министр финансов Украины Сергей Марченко выразил благодарность европейским партнерам за постоянную поддержку.

«Полученные средства позволят профинансировать приоритетные расходы бюджета. Благодаря этой помощи мы можем своевременно обеспечивать социальные выплаты, восстанавливать критически важную инфраструктуру и удерживать экономику стабильной даже в сложнейших условиях», — отметил Марченко.