Украина официально запросила у МВФ новую программу сотрудничества

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко передала главе миссии Международного валютного фонда (МВФ) Гэвину Грейу письмо с запросом о новой программе сотрудничества. Это произошло по итогам недельной работы миссии Фонда в Киеве. Новая программа должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет. Об этом сообщает Правительственный портал.

«Украина прошла рекордные 8 пересмотров по действующей программе. Я благодарна МВФ за поддержку… Однако боевые действия продолжаются, и проект Госбюджета-2026 сформирован с расчетом, что война далека от завершения», — отметила Юлия Свириденко.

Во время встречи стороны обсудили приоритеты проекта Госбюджета-2026, главными из которых остаются финансирование обороны и социальных программ. Также был затронут вопрос привлечения капитала в частный сектор, дерегуляции и восстановления энергетики.

«Мы договорились продолжить необходимые консультации между нашими командами в следующие месяцы, чтобы получить положительное решение Совета директоров МВФ до конца года», — сообщила глава правительства.