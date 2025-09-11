Multi от Минфин
українська
11 сентября 2025, 18:49 Читати українською

МВФ оценил дефицит финансирования Украины до $20 миллиардов к 2027 году — Bloomberg

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что потребности Украины в финансировании на 2026−2027 годы могут быть на $10−20 миллиардов выше, чем ожидает правительство в Киеве. Это разногласие возникло во время недавних переговоров в Украине, посвященных будущему пакету помощи, сообщает Bloomberg.

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что потребности Украины в финансировании на 2026−2027 годы могут быть на $10−20 миллиардов выше, чем ожидает правительство в Киеве.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Пробел в финансировании

По информации источников, знакомых с ситуацией, правительство Украины оценивает свои потребности во внешней помощи в $37,5 млрд. в два года. Однако специалисты МВФ считают, что общая сумма может быть значительно больше. Установление этой разницы является ключевым этапом перед согласованием новой кредитной программы, поскольку текущая помощь от Фонда уже почти исчерпана.

Если оценки МВФ окажутся верными, Украине придется искать дополнительные миллиарды долларов от западных партнеров, чтобы поддерживать экономику и финансировать военные нужды. На фоне того, что война продолжается, а финансовая помощь от некоторых ключевых доноров, в том числе США, сокращается, задача привлечения средств становится все сложнее.

Переговоры продолжаются

Ожидается, что Украина и МВФ согласуют окончательную сумму финансирования на следующей неделе. После этого стороны намерены обратиться к союзникам Украины для обсуждения способов привлечения дополнительных средств.

В то же время МВФ как третий по величине кредитор Украины выдвигает определенные требования. Хотя правительство не желает повышать налоговую нагрузку на население, МВФ настаивает на мерах, направленных на сокращение теневой экономики, которая, по оценкам Кабинета Министров, составляет более 30% ВВП.

Также вызывает обеспокоенность МВФ верификация выплат военнослужащим, поскольку, по их данным, некоторые лица могут не отвечать критериям получения максимальных выплат.

Читайте также: Глава НБУ: Действующая программа МВФ устарела, Украина готовит новое соглашение с фондом

Напомним

В государственный бюджет Украины уже поступило девять траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $10,6 млрд из запланированных $15,5 млрд на период 2023—2027 годов.

С начала полномасштабного вторжения Международный валютный фонд является третьим по величине источником финансовой помощи Украине после Европейского Союза и США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
