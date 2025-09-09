Multi от Минфин
Золото продолжает бить рекорды, превысив $3659 на фоне ожиданий снижения ставок ФРС

Мощное ралли на рынке золота продолжилось во вторник: цена драгоценного металла обновила исторический максимум, достигнув отметки в более чем $3659 за унцию. Главным драйвером роста стало усиление ожиданий рынка относительно нескольких снижений процентных ставок Федеральной резервной системой США в этом году, пишет Bloomberg.

Мощное ралли на рынке золота продолжилось во вторник: цена драгоценного металла обновила исторический максимум, достигнув отметки в более чем $3659 за унцию.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Слабый рынок труда как катализатор

Последняя волна роста началась после публикации крайне слабого отчета по рынку труда США в прошлую пятницу. Неутешительные данные заставили трейдеров заложить в цены как минимум два снижения ставок в 2025 году, начиная с заседания ФРС на следующей неделе. Поскольку золото не приносит процентного дохода, ожидания более низких ставок делают его более привлекательным для инвесторов.

Фундаментальные факторы и спрос со стороны ETF

С начала года золото подорожало почти на 40%. Этот рост поддерживается целым рядом факторов:

  • Активные закупки со стороны центральных банков;
  • Спрос на защитные активы из-за геополитической напряженности и торговых войн;
  • Беспокойство по поводу независимости ФРС из-за давления со стороны президента Трампа.

Спрос также подтверждается притоком средств в биржевые фонды (ETF), обеспеченные золотом. В понедельник был зафиксирован самый большой дневной приток за последние три месяца. В то же время аналитики отмечают, что общий объем золота в ETF все еще ниже пиковых уровней времен пандемии, что свидетельствует о потенциале для дальнейшего роста.

Что дальше? Ключевые данные этой недели

Дальнейшая динамика цен будет зависеть от ключевых экономических данных, которые будут опубликованы на этой неделе. Инвесторы будут внимательно следить за отчетами по инфляции (цены производителей и потребителей) в среду и четверг, которые могут повлиять на решение ФРС.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: макроэкономика, финансы, банки, инвестиции, фондовые и валютные рынки, криптовалюта
Источник: Минфин
