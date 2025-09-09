В августе инфляция в Украине продолжила замедление — Госстат

Потребительская инфляция в Украине продолжает замедляться: в августе 2025 года она составила 13,2% в годовом измерении, что ниже показателя в 14,1% в июле. За месяц (август к июлю) цены даже несколько снизились (-0,2%). Главным фактором такого замедления стало сезонное падение цен на овощи и фрукты. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщила Государственная служба статистики.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфин»: главные финансовые новости

Что подешевело

Наибольший вклад в сдерживание инфляции внесли продукты питания, которые в целом за месяц подешевели на 0,8%.

Овощи подешевели на 12,7%.

Фрукты подешевели на 10,2%.

Также снизились цены на рис (на 1,5%) и сахар (на 1,0%).

Кроме того, продолжилось сезонное удешевление одежды и обуви, которые потеряли в цене 3,2%.

Что подорожало

В то же время рост цен наблюдался на ряд других продуктов. Больше всего подорожали сало и яйца. Также выросли в цене мясо, рыба, молоко, хлеб, сыры, подсолнечное масло и сливочное масло (в диапазоне 0,4−4,5%).

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%. В сфере связи зафиксирован рост на 2,7%, что связано с повышением тарифов на мобильную связь на 4,7%.

Почему это важно

Данные Госстата за август подтверждают общую тенденцию к замедлению инфляции в Украине, что является положительным сигналом для экономики.

Сезонное удешевление продуктов является важным фактором поддержки для украинцев, поскольку позволяет несколько снизить расходы на базовую потребительскую корзину.

В то же время важно понимать, что это удешевление является временным. По мере приближения холодов цены на овощи и фрукты снова начнут расти. Кроме того, рост цен на другие важные продукты (мясо, молоко, яйца) свидетельствует о том, что фундаментальное инфляционное давление, связанное с расходами производителей в условиях войны, никуда не исчезло.