Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем сентябрьском заседании принял решение оставить ключевые процентные ставки на предыдущих уровнях. Это решение было принято второй раз подряд и полностью соответствует прогнозам аналитиков и ожиданиям рынка.
ЕЦБ оставил ставки без изменений
Основные ставки остаются следующими:
- Ставка по депозитам: 2% годовых.
- Ставка основных операций по рефинансированию (MRO): 2,15%.
- Ставка по маржинальным кредитам: 2,4%.
Инфляция под контролем
В пресс-релизе регулятора также отмечается, что инфляция в еврозоне близка к среднесрочной цели в 2%. Руководство ЕЦБ подтвердило свои намерения обеспечить стабилизацию инфляции на этом уровне.
Будущие решения по монетарной политике будут приниматься на каждом заседании отдельно, в зависимости от новых статистических данных, инфляционных прогнозов и связанных с ними рисков. ЕЦБ подчеркивает готовность корректировать все имеющиеся инструменты для достижения целевого уровня инфляции.
Также в сообщении говорится, что ЕЦБ продолжает умеренно сокращать свой портфель ценных бумаг, приобретенных в рамках программ выкупа активов (PEPP и APP). Регулятор больше не реинвестирует поступления от погашенных активов.
Реакция рынков
После объявления решения курс евро по отношению к доллару почти не изменился, а европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,4%.
