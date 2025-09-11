ЕЦБ оставил ставки без изменений

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на своем сентябрьском заседании принял решение оставить ключевые процентные ставки на предыдущих уровнях. Это решение было принято второй раз подряд и полностью соответствует прогнозам аналитиков и ожиданиям рынка.

Основные ставки остаются следующими:

Ставка по депозитам: 2% годовых.

Ставка основных операций по рефинансированию (MRO): 2,15%.

Ставка по маржинальным кредитам: 2,4%.

Инфляция под контролем

В пресс-релизе регулятора также отмечается, что инфляция в еврозоне близка к среднесрочной цели в 2%. Руководство ЕЦБ подтвердило свои намерения обеспечить стабилизацию инфляции на этом уровне.

Будущие решения по монетарной политике будут приниматься на каждом заседании отдельно, в зависимости от новых статистических данных, инфляционных прогнозов и связанных с ними рисков. ЕЦБ подчеркивает готовность корректировать все имеющиеся инструменты для достижения целевого уровня инфляции.

Также в сообщении говорится, что ЕЦБ продолжает умеренно сокращать свой портфель ценных бумаг, приобретенных в рамках программ выкупа активов (PEPP и APP). Регулятор больше не реинвестирует поступления от погашенных активов.

Реакция рынков

После объявления решения курс евро по отношению к доллару почти не изменился, а европейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,4%.