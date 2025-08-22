Главное за неделю: Прибыль банков, 4 миллиарда евро от ЕС и правила торговли б/у авто

Украинские банки заработали 100,06 млрд грн до уплаты налогов в первом полугодии 2025 года. Это почти тот же результат, что и в прошлом. Однако, несмотря на значительную общую прибыль, каждый пятый банк в стране остается убыточным.

Украина получила более 4 миллиардов евро от ЕС

Украина привлекла более 4 млрд. евро бюджетной поддержки от Европейского Союза в рамках Ukraine Facility и за счет доходов от замороженных активов России.

Зеленский о встрече с Трампом: Это была лучшая из наших встреч

Президент Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме лучшей из всех, что были. По его словам, ключевой темой обсуждения были гарантии безопасности нашей страны. В частности, речь шла о совместной работе США и Европы.

12 приоритетов Правительства: Кабмин Свириденко представил проект Программы действий

Обновленный Кабмин Юлии Свириденко представил проект Программы действий Правительства. Он базируется на четырех опорах — безопасность, экономика, достоинство человека и восстановление.

Как собственные средства становятся кредитными и почему теряются за возвращенный товар

За июль в разделе «Отзывы» наши читатели оставили 213 собственных историй о своем опыте использования банковских услуг. Из них засчитана и направлена на рассмотрение финучреждениям 71 жалоба. Банки смогли найти решение только в 27 случаях. О самых интересных кейсах конфликтов между банками и их клиентами, как их не допустить и быстро разрешить, рассказываем в новом обзоре Народного рейтинга банков.

Украинцы держат в банках рекордные 1,3 триллиона гривен

Объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, в июле увеличился на 0,3% до рекордных 1 300,362 млрд. гривен.

Что изменится для абонентов, когда Украина станет частью роумингового пространства ЕС

В мае 2025 года украинский регулятор сферы электронных коммуникаций (НКЭК) впервые за 11 лет получил нового руководителя. Главным арбитром для рынка более 154 млрд грн стала Лилия Мальон, работающая в Нацкомиссии с 2012 года. О том, на что регулятор тратит бюджетные и донорские средства, как защитит операторов от абьюзивного использования роуминга абонентами и когда в Украине запустят 5G, она рассказала в интервью «Лига». «Минфин» выбрал главное.

Топ-10 самых прибыльных банков Украины

По данным НБУ, платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2025 года получили 78,074 млрд гривен прибыли, что на 1,1% меньше, чем в прошлом году (78,922 млрд гривен).

В Украине изменились правила торговли б/у авто: что будет с ценами?

В Украине уже в ближайшее время может кардинально измениться рынок торговли подержанными авто. Причина — решение правительства скорректировать порядок оптовой и розничной торговли транспортными средствами.

Совет провалил два закона в рамках программы Ukraine Facility

Верховная Рада не поддержала законопроекты № 9363 и № 5837, которые являются частью обязательств Украины в рамках программы финансовой поддержки со стороны Европейского Союза Ukraine Facility.

Рада приняла изменения в бюджет-2025 на 40 млрд грн

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 13439−3 о внесении изменений в бюджет-2025 на 40 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.

Кабмин изменил условия выплаты базовой социальной помощи

Кабинет министров изменил порядок реализации экспериментального проекта по оказанию базовой социальной помощи.

4 украинских монеты-номинанты Coin of the Year: стоит ли их покупать для заработка

Уже через несколько дней будут объявлены победители конкурса «Монета года». В этом году в список претендентов попали четыре памятные монеты Украины в трех номинациях. «Минфин» рассказал о самых интересных монетах и проанализировал их привлекательность с точки зрения инвестиций.

Джером Пауэлл допустил снижение ставки: ФРС будет действовать «осторожно» на фоне неопределенности

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл намекнул на возможность снижения процентных ставок, несмотря на высокий уровень неопределенности в экономике. В своей долгожданной речи на ежегодном симпозиуме в Джексон-Хоули он отметил, что баланс рисков смещается между двумя основными целями ФРС: полной занятостью и стабильными ценами.