НБУ увеличил продажу валюты на межбанке почти на $16 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 18 по 22 мая, не покупал на межбанковском рынке валюту и продал $733,60 млн. Это на $15,89 млн больше, чем на прошлой неделе — $717,71 млн. Об этом свидетельствуют данные НБУ .

Динамика интервенций

Отметим, что с начала 2026 года Нацбанк ни разу не выходил на рынок с покупкой валюты и продал более 17 миллиардов долларов. Такое стабильное отсутствие регулятора среди покупателей свидетельствует о наличии структурного дефицита иностранной валюты. На сегодняшний день этот разрыв между спросом и предложением полностью компенсируется путем использования международных резервов.

С начала года НБУ на межбанке:

не покупал валюту;

продал $17 271,50 млн.

Напомним

«Минфин» писал, что по состоянию на 1 мая 2026 года международные резервы Украины составляли $48 214,7 млн. В апреле они уменьшились на 7,3%.