23 мая 2026, 10:19 Читати українською

Нацбанк выпустил новую монету необычной формы (фото)

Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету «Украинский авангард. Александра Экстер» номиналом в 10 гривен. Она посвящена украинской художнице, педагогу, одной из основательниц стиля ар-деко Александре Экстер. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Фото: НБУ

Выпуск данной памятной монеты начинает новое направление в нумизматической программе НБУ, посвященное теме украинского авангарда.

Новую монету презентовал глава НБУ Андрей Пышный во время открытия выставки «Авангардистки» в Музее авангарда (филиал Музея истории города Киева). Участие в мероприятии приняли представители государственных органов и финансовой сферы, художественного и музейного сообщества, международных дипломатических кругов.

Характеристики

  • Памятная монета «Украинский авангард. Александра Экстер» изготовлена в форме восьмиугольника из серебра 999 пробы.
  • Категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед».
  • Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.
  • Элемент отделки — цветная печать.
  • Группа монеты — гладкая.
  • Тираж — до 10 000 штук.
  • Введение в обращение — 22 мая 2026 года.

Дизайн

На аверсе монеты в центре на зеркальном фоне изображен выразительный эскиз театрального костюма к испанскому танцу с цветными элементами авторства Александры Экстер.

Вверху на аверсе расположен малый Государственный Герб Украины, справа от эскиза — вертикальная надпись АЛЕКСАНДРА ЭКСТЕР и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка; слева от эскиза — номинал 10 с графическим символом гривны ₴, надпись УКРАИНА, год чеканки — 2026.

На реверсе монеты на зеркальном фоне — стилизованный фрагмент оформления театральной сцены как отсылка к сценографическим работам Александры Экстер.

Художник — Николай Коваленко. Скульптор — Анатолий Демяненко.

Где купить

Приобрести монету «Украинский авангард. Александра Экстер» можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ со 2 июня 2026 года, а также у банков-дистрибьюторов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
