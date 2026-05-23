Нацбанк выпустил новую монету необычной формы (фото)

Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету «Украинский авангард. Александра Экстер» номиналом в 10 гривен. Она посвящена украинской художнице, педагогу, одной из основательниц стиля ар-деко Александре Экстер. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

Выпуск данной памятной монеты начинает новое направление в нумизматической программе НБУ, посвященное теме украинского авангарда.

Новую монету презентовал глава НБУ Андрей Пышный во время открытия выставки «Авангардистки» в Музее авангарда (филиал Музея истории города Киева). Участие в мероприятии приняли представители государственных органов и финансовой сферы, художественного и музейного сообщества, международных дипломатических кругов.

Характеристики

Памятная монета «Украинский авангард. Александра Экстер» изготовлена в форме восьмиугольника из серебра 999 пробы.

Категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед».

Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г.

Элемент отделки — цветная печать.

Группа монеты — гладкая.

Тираж — до 10 000 штук.

Введение в обращение — 22 мая 2026 года.

Дизайн

На аверсе монеты в центре на зеркальном фоне изображен выразительный эскиз театрального костюма к испанскому танцу с цветными элементами авторства Александры Экстер.

Вверху на аверсе расположен малый Государственный Герб Украины, справа от эскиза — вертикальная надпись АЛЕКСАНДРА ЭКСТЕР и логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка; слева от эскиза — номинал 10 с графическим символом гривны ₴, надпись УКРАИНА, год чеканки — 2026.

На реверсе монеты на зеркальном фоне — стилизованный фрагмент оформления театральной сцены как отсылка к сценографическим работам Александры Экстер.

Художник — Николай Коваленко. Скульптор — Анатолий Демяненко.

Где купить

Приобрести монету «Украинский авангард. Александра Экстер» можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ со 2 июня 2026 года, а также у банков-дистрибьюторов.